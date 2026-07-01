ГИЗЕКИНГ ВАЛЬТЕР ВИЛЬГЕЛЬМ

ГИЗЕКИНГ ВАЛЬТЕР ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий пианист, педагог, композитор.

Учил­ся у К. Лей­ме­ра в Ган­но­вер­ской консерватории (1911-1916 годы). Де­бю­ти­ро­вал в 1915-1916 годах в Ган­но­ве­ре цик­лом из 6 кон­цер­тов (все со­наты Л. ван Бет­хо­ве­на ). Вы­сту­пал с кон­цер­та­ми по все­му ми­ру. В ра­бо­те ис­поль­зо­вал т. н. ме­тод Лей­ме­ра - Ги­зе­кин­га, в ос­но­ве ко­то­ро­го - ра­зу­чи­ва­ние му­зы­ки без ин­ст­ру­мен­та при пре­дель­ной кон­цен­тра­ции вни­ма­ния и ос­во­бо­ж­де­ние мышц по­сле ка­ж­до­го иг­ро­во­го дви­же­ния (сфор­му­ли­ро­ван в книге «Moder­nes Kla­vierspiel nach Leimer - Gieseking», 1930; 27-е издание, 1998). Этот ме­тод по­зво­лял Гизекингу бы­ст­ро ос­ваи­вать и с вир­ту­оз­ным со­вер­шен­ст­вом ис­пол­нять ог­ром­ный ре­пер­ту­ар, в ко­то­ром вы­де­ля­лись про­из­ве­де­ния ком­по­зи­то­ров XX века (осо­бен­но К. Де­бюс­си и М. Ра­ве­ля) и В.А. Мо­цар­та . Иг­ре Гизекинга рав­но при­су­щи сдер­жан­ный ин­тел­лек­туа­лизм (Мо­царт, Бет­хо­вен) и по­вы­шен­ная эмо­цио­наль­ность (Р. Шу­ман, С.В. Рах­ма­ни­нов ). С 1947 года вёл мас­тер-класс в консерватории Са­ар­брюк­ке­на (сре­ди уче­ни­ков - Й. Де­мус). Ав­тор фортепианных и ка­мер­ных со­чи­не­ний, пе­сен, транс­крип­ций пе­сен Р. Штрау­са.