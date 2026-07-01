ГИЗЕКИНГ ВАЛЬТЕР ВИЛЬГЕЛЬМ
ГИЗЕКИНГ ВАЛЬТЕР ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий пианист, педагог, композитор.
Учился у К. Леймера в Ганноверской консерватории (1911-1916 годы). Дебютировал в 1915-1916 годах в Ганновере циклом из 6 концертов (все сонаты Л. ван Бетховена). Выступал с концертами по всему миру. В работе использовал т. н. метод Леймера - Гизекинга, в основе которого - разучивание музыки без инструмента при предельной концентрации внимания и освобождение мышц после каждого игрового движения (сформулирован в книге «Modernes Klavierspiel nach Leimer - Gieseking», 1930; 27-е издание, 1998). Этот метод позволял Гизекингу быстро осваивать и с виртуозным совершенством исполнять огромный репертуар, в котором выделялись произведения композиторов XX века (особенно К. Дебюсси и М. Равеля) и В.А. Моцарта. Игре Гизекинга равно присущи сдержанный интеллектуализм (Моцарт, Бетховен) и повышенная эмоциональность (Р. Шуман, С.В. Рахманинов). С 1947 года вёл мастер-класс в консерватории Саарбрюккена (среди учеников - Й. Демус). Автор фортепианных и камерных сочинений, песен, транскрипций песен Р. Штрауса.