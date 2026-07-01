ГИЙУ ЛУИ

ГИЙУ ЛУИ - французский писатель.

C 1918 года жил в Па­ри­же, в середине 1920-х годов ра­бо­тал жур­на­ли­стом, в 1936 году по­се­тил СССР . Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ак­тив­но по­мо­гал бе­жен­цам из фа­ши­ст­ской Гер­ма­нии. Ран­нее твор­че­ст­во Гийу от­ра­зи­ло со­циа­ли­стические идеи: по­весть «На­род­ный дом» («La Mai­son du pe­up­le», 1927, русский перевод 1929), ро­ма­ны «Ин­тим­ная тет­радь» («Dossier confiden­tiel», 1930), «Чёр­ная кровь» («Le sang noir», 1935, русский перевод 1937). Дру­же­ские от­но­ше­ния с А. Ка­мю по­влия­ли на ув­ле­че­ние Гийу эк­зи­стен­циа­лиз­мом, про­явив­шее­ся в позд­них ро­ма­нах «Иг­ра в пась­янс» («Le jeu de patience», 1949) и «Про­иг­ран­ные сра­же­ния» («Les ba­tailles per­dues», 1960), в ко­то­рых Гийу раз­мыш­лял о су­ет­но­сти и аб­сурд­но­сти че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния. Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась ме­му­ар­ная про­за Гийу за пе­ри­од с 1924 по 1974 годы - «За­пис­ки» («Car­nets», vol. 1-2, 1978-1982).