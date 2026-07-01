ГИЙУ ЛУИ
ГИЙУ ЛУИ - французский писатель.
C 1918 года жил в Париже, в середине 1920-х годов работал журналистом, в 1936 году посетил СССР. Во время 2-й мировой войны активно помогал беженцам из фашистской Германии. Раннее творчество Гийу отразило социалистические идеи: повесть «Народный дом» («La Maison du peuple», 1927, русский перевод 1929), романы «Интимная тетрадь» («Dossier confidentiel», 1930), «Чёрная кровь» («Le sang noir», 1935, русский перевод 1937). Дружеские отношения с А. Камю повлияли на увлечение Гийу экзистенциализмом, проявившееся в поздних романах «Игра в пасьянс» («Le jeu de patience», 1949) и «Проигранные сражения» («Les batailles perdues», 1960), в которых Гийу размышлял о суетности и абсурдности человеческого существования. Большой популярностью пользовалась мемуарная проза Гийу за период с 1924 по 1974 годы - «Записки» («Carnets», vol. 1-2, 1978-1982).