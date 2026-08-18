Гийом из Нанжи

Гийо`м из Нанжи` (Гильом де Нанжи, фр. Guillaume de Nangis, лат. Guillelmus de Nangiaco) (ок. 1250 – ок. 1300) — крупнейший французский хронист, монах аббатства Сен-Дени. О жизни почти ничего не известно. Происходит, возможно, из маленького городка Нанжи в департаменте Сена-и-Марна. С 1271 — монах в Сен-Дени; в 1286—1299 был хранителем канцелярии, архива хартий и библиотеки аббатства, получая 100 су в год. На основе монастырских хроник написал латинскую «Краткую хронику королей Франции» (1292—1293) и главное свое произведение — латинскую «Всемирную хронику» (от сотворения мира до 1300), до 1112 основанную на труде Сигиберта из Жамблу. В «Краткой хронике королей Франции» Г. и. Н. начертал на полях генеалогическое древо королей Франции, взяв идею у теолога Пьера де Пуатье. Он представил наглядно филиацию королей и их главные деяния , обращаясь и к широкой публике, интересующейся историей Франции и посещающей королевский некрополь в Сен-Дени. Но поскольку большинство представителей элиты не знали латыни, Г. и. Н. сделал французский перевод (1297) этого произведения, имевший наибольший успех. Г. и. Н. написал также «Жизнь Людовика IX» (1270—1285), основанную частично на трудах других авторов, главным образом исповедника короля Жоффруа де Больё (в начале XIV в. хронику перевели на француз­ский язык), и «Деяния Филиппа III» (1285—1287). Наибольший интерес представляет последняя часть жизнеописания Филиппа Храброго (1277—1285), написанная непосредственным свидетелем событий. Оба жизнеописания являются ценными источниками по истории этих правлений и вошли целиком в латинский свод «Больших французских хроник». Эти жизнеописания и «Краткая хроника» были затем по­священы Филиппу IV Красивому. Г. и. Н. осознавал важность своих знаний и труда, поэтому в прологах к «Жизни Людовика IX» и к французскому варианту «Краткой хроники» назвал свое имя . Его произведения пользовались огромным уважением, имели распространение в кругах знати и элиты, став частью официальной национальной истории. Они внесли вклад в становление национальной и королевской идеологии. Не случайно хроника Г. и. Н. была продолжена в аббатстве Сен-Дени: три части анонимные (до 1303; 1304—1316; 1317—1340), четвертая часть (1340—1368) принадлежит перу Жана де Венетт. Соч.: Gesta Ludovici regis; Gesta Philippi III; Chronicon; Chronique abrege // Historiens de France. T. 20. Paris, 1840; Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1113 a 1300 avec les continuations de cette chronique de 1300 a 1368 / ed. H. Geraud. 2 vols. Paris, 1843; Nouv. ed. 2 vols. New York — London, 1965. Лит.: Geraud H. De Guillaume de Nangis et de ses continuateurs // Bibliotheque de l’ecole des chartes. 1842. V. 3. P. 17—46; Delaborde H.-F. Notes sur Guillaume de Nangis // Bibliotheque de l’ecole des chartes. 1883. V. 44. P. 192—201.