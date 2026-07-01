Гийом Бретонский

Гийо`м Брето`нский (Гильом Ле Бретон; фр.. Guillaume le Breton, лат. Gulielmus Brito) (ок. 1159/1169, Сен-Поль-де-Леон — ок. 1227) — французский хронист и поэт, капеллан и биограф короля Франции Филиппа II Августа. Был священником, учился сначала в Манте, потом в Парижском университете, получив степень доктора. Вернулся в Бретань, стал каноником Сен-Поля и Санлиса. Ок. 1192—1200 вернулся в Париж и по­ступил на службу к королю, стал его фаворитом и капелланом, по его поручению занимался воспитанием сына короля Пьера Шарло. Выполнял дипломатические миссии при Римской курии и сопровождал короля в походах. Был очевидцем многих событий, о которых написал, в том числе исторической битвы при Бувине (27 июля 1214). После этого события Г. Б. написал свой главный труд — продолжение сочинения Ригора «Деяния короля Филиппа» (1216—1220); включено затем в латинский свод Больших французских хроник. В Прологе он объясняет свою задачу: поскольку труд Ригора доходит только до 1206 и недоступен большинству интересующихся историей, он решил кратко изложить его и продолжить дальше. Впервые исторический труд обращен не к узкому кругу монахов, а к придворным и элите общества. Труд отражает официальную точку зрения и не чужд пропаганде. Автор восхваляет победы короля, его успехи в строительстве государства, твердую веру и защиту церкви, статус христианнейшего короля; подчеркивает единство короля и народа. Авторство открыто заявлено в Прологе («Я, Гий­ом, бретонец по рождению, священник по статусу»). Г. Б. также написал латинскую поэму «Филиппида» в 12 книгах (1214—1224), возможно, по просьбе самого Филиппа Августа, посвятив ее Пьеру Шарло; последняя версия (1226) была посвящена королю Людовику VIII. Это написанная в духе прославления эпическая поэма о правлении короля, апофеозом которого представлена битва при Бувине; умалчиваются негативные факты, бросающие тень на образ добродетельного правителя. Поэма содержит ценные сведения по истории фландрских и северофранцузских городов, военному искусству и нравам эпохи; является значимым литературным памятником, свидетельствует о познаниях автора в области классиче­ской поэзии; написана ясным стилем. Оба произведения Г. Б. являются вкладом в становление монархиче­ской национальной идеологии, прославляют превосходство Француз­ского королевства. Соч.: Oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, historiens de Philippe Auguste / ed. par H. F. Delaborde. 2 vols. Paris, 1882—1885. Лит.: Krynen J. L’Empire du roi. Idees et croyances politiques en France, XIIIe–XVe siecles. Paris, 1993.