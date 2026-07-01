Гияс-ад-дин Туглак

Гия`с-ад-дин Тугла`к — правитель (1320—1325) Делийского султаната, основатель династии Туглаков. Его отец был рабом султана Гияс-ад-дина Балбана, но получил вольную. Выдвинулся во время правления Ала-уд-дина Хилджи, охраняя северо-западную границу Индии от вторжений монголов. Пришел к власти в результате заговора знати против султана Насир-ад-дина Хусроу-шаха. Навел порядок в выдаче земельных держаний под условием несения военной службы, восстановил государственный и фискальный аппарат, ослабленный во время междоусобной борьбы последних представителей династии Хилджи, наладил почтовую связь. Поощрял развитие сельского хозяйства, чему способствовало строительство ирригационных сооружений. При его дворе жил известный персоязычный поэт Амир Хусроу. Султан погиб при обрушении павильона, выстроенного в его честь его сыном Джауна-ханом, ставшим султаном под именем Мухаммад Туглак. Лит.: Ашрафян К. З. Делийский султанат. М., 1960; Jackson P. The Delhi Sultanate: A Political and Military History. Cambridge, 1999.