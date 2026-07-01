ГИЙАН РУДОЛЬФ

ГИЙАН РУДОЛЬФ - французский византинист, ученик Ш. Диля и его преемник в отделении византиноведения в университете Сорбонна в Париже с конца 40-х годов ХХ века по 1958 год.

Преподавал также в лицее Карла Великого в Париже. Сфера научных интересов Гийана первоначально касалась в основном истории Византии эпохи Палеологов (XIII-XV века), публикации наследия поздневизантийских ученых - Никифора Григоры , Николая Месарита. В дальнейшем Гийан занимался исследованием всей византийской эпохи, историей политических учреждений, чинов, государственной системы Византии и ее эволюции. В многочисленных публикациях в научных журналах «Revue des etudes byzantines», «Byzantinoslavica» и др. он опубликовал статьи о важнейших терминах византийской титулатуры, о деятельности чиновников разных рангов и эпох как в государственной, так и в церковной сфере. Еще одно направление работы Гийана - топография Константинополя, история памятников и святынь города и жизнь византийского столичного общества на различных этапах его развития.