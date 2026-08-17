ГИТТИС ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Владимир Михайлович Гиттис родился 24 июня (по новому стилю — 6 июля) 1881 года в Санкт-Петербурге. По национальности русский. В 1902 году он окончил юнкерское пехотное училище. Участвовал в боях Первой мировой войны , дослужился до звания полковника, был командиром 148-го пехотного полка.

После Октябрьской революции Гиттис добровольно поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны , будучи военным руководителем Северного участка завесы, командующего сначала 6-й, затем 8-й армиями. С января по июль 1919 года Гиттис командовал войсками Южного фронта. Под его руководством войска фронта провели успешное наступление против войск генерала П. Н. Краснова и их разгром. В июле 1919 года Гиттис был назначен командующим войсками Западного фронта, который под его руководством нанёс поражение войскам генерала Н. Н. Юденича и польской армии. В 1920-1921 годах командовал Кавказским фронтом.

После окончания Гражданской войны Гиттис продолжил службу в Красной Армии. Командовал Заволжским и Петроградским военными округами. С 1926 года он был заместителем начальника снабжения РККА. В 1930 году переведён на должность уполномоченного Народного комиссара по военным и морским делам при Народном комиссариате торговли СССР. В 1935 году Гиттису было присвоено звание комкора. Впоследствии возглавлял отдел внешних заказов Народного комиссариата обороны СССР.

28 ноября 1937 года Гиттис был арестован по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной военной организации. 22 августа 1938 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён в исполнение в тот же день. Прах Гиттиса был захоронен на полигоне «Коммунарка». 2 июня 1956 года определением Военной коллегии Верховного Суда СССР он был посмертно реабилитирован.