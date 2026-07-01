ГИТАРРЕРО

ГИТАРРЕРО - сезонная стоянка под скальным навесом в восточных предгорьях Кордильеры-Негра, на севере Перу (департамент Ан­каш, 2580 м над уров­нем мо­ря).

Рас­коп­ки американского ар­хео­ло­га Т. Лин­ча в 1968-1969 годах. На­ко­неч­ни­ки дро­ти­ков , скреб­ки на гру­бых от­ще­пах и рас­ко­ло­той галь­ке, чоп­пе­ры, усе­чён­но-ко­ни­че­ские нук­ле­усы и др.; кос­тя­ные про­кол­ки, иг­лы, скреб­ки; об­рыв­ки ве­рё­вок и при­ми­тив­но­го тек­сти­ля; до­щеч­ки с уг­луб­ле­ния­ми для до­бы­чи ог­ня; зер­но­тёр­ки и тё­роч­ни­ки. Основной объ­ект охо­ты - олень, ме­нее важ­ны ка­ме­ли­ды (воз­мож­но, гуа­на­ко), кро­ли­ки, вис­ка­чи. Вы­де­ля­ют­ся 4 пе­рио­да, от­ра­жаю­щие на­ча­ло пе­ре­хо­да охот­ни­ков-со­би­ра­те­лей к зем­ле­де­лию: I (около 12560±360 годов до н. э., да­та вы­зы­ва­ет со­мне­ния) бе­ден ма­те­риа­лом; II (около 8500-8000 годов до н. э.) - об­на­ру­же­ны ос­тат­ки ди­ко­го кар­то­фе­ля, ме­ст­ных клуб­не­пло­дов (ока, уль­ю­ку), фрук­тов (лу­ку­ма, ин­га), пер­ца, ты­к­вы, окуль­ту­рен­ной фа­со­ли; III (около 6250-5500 годов до н. э.) - поя­ви­лись по­чат­ки при­ми­тив­ной ку­ку­ру­зы; IV - най­де­на ке­ра­ми­ка .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)