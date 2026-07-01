ГИТАРРЕРО
ГИТАРРЕРО - сезонная стоянка под скальным навесом в восточных предгорьях Кордильеры-Негра, на севере Перу (департамент Анкаш, 2580 м над уровнем моря).
Раскопки американского археолога Т. Линча в 1968-1969 годах. Наконечники дротиков, скребки на грубых отщепах и расколотой гальке, чопперы, усечённо-конические нуклеусы и др.; костяные проколки, иглы, скребки; обрывки верёвок и примитивного текстиля; дощечки с углублениями для добычи огня; зернотёрки и тёрочники. Основной объект охоты - олень, менее важны камелиды (возможно, гуанако), кролики, вискачи. Выделяются 4 периода, отражающие начало перехода охотников-собирателей к земледелию: I (около 12560±360 годов до н. э., дата вызывает сомнения) беден материалом; II (около 8500-8000 годов до н. э.) - обнаружены остатки дикого картофеля, местных клубнеплодов (ока, ульюку), фруктов (лукума, инга), перца, тыквы, окультуренной фасоли; III (около 6250-5500 годов до н. э.) - появились початки примитивной кукурузы; IV - найдена керамика.