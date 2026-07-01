ГИТАНИ ГАМАЛЬ
ГИТАНИ ГАМАЛЬ - египетский прозаик.
Окончил ковроткацкое училище в Каире. Корреспондент газеты «аль-Ахбар» (с 1969 года), главный редактор литературного еженедельника «Ахбар аль-адаб» (с 1993 года). Начинал как новеллист [сборник «Записки юноши, жившего тысячу лет назад» («Аурак шабб ‘аша мунзу альф ‘ам», 1969)] в ряду авторов «новой волны» 1960-х годов, экспериментировавших с новыми средствами художественной выразительности. Следуя Н. Махфузу, Гитани соединяет жанры и стиль арабской средневековой прозы с приёмами европейского модернизма. Автор романа «Аз-Зейни Баракят» (1971), где в форме, стилизованной под историческое повествование, изображено современное египетское общество; псевдодокументального романа-памфлета «Хроника улицы аз-Заафарани» («Вака’и харат аз-За’фарани», 1976) - сатиры на политическую и религиозную демагогию; трилогии «Книга божественных явлений» («Китаб ат-таджаллийат», 1983-1986 годы) и др., а также повестей, рассказов, путевых заметок, исторических и литературных исследований, публицистических статей.