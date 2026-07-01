ГИТАНИ ГАМАЛЬ

ГИТАНИ ГАМАЛЬ - египетский прозаик.

Окон­чил ков­ро­ткац­кое учили­ще в Каи­ре. Кор­рес­пон­дент газеты «аль-Ах­бар» (с 1969 года), главный редактор литературного еже­не­дель­ни­ка «Ах­бар аль-адаб» (с 1993 года). На­чи­нал как но­вел­лист [сборник «За­пис­ки юно­ши, жив­ше­го ты­ся­чу лет на­зад» («Ау­рак шабб ‘аша мун­зу альф ‘ам», 1969)] в ря­ду ав­то­ров «но­вой вол­ны» 1960-х годов, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вав­ших с но­вы­ми сред­ст­ва­ми ху­дожественной вы­ра­зи­тель­но­сти. Сле­дуя Н. Мах­фу­зу, Гитани со­еди­ня­ет жан­ры и стиль арабской средневековой про­зы с приё­ма­ми ев­ропейского мо­дер­низ­ма . Ав­тор ро­ма­на «Аз-Зей­ни Ба­ра­кят» (1971), где в фор­ме, сти­ли­зо­ван­ной под ис­то­рическое по­ве­ст­во­ва­ние, изо­бра­же­но современное египетское об­ще­ст­во; псев­до­до­ку­мен­таль­но­го ро­ма­на-пам­фле­та «Хро­ни­ка ули­цы аз-За­афа­ра­ни» («Ва­ка’и ха­рат аз-За’фа­ра­ни», 1976) - са­ти­ры на по­ли­тическую и ре­лигиозную де­ма­го­гию; три­ло­гии «Кни­га бо­же­ст­вен­ных яв­ле­ний» («Ки­таб ат-тад­жал­лий­ат», 1983-1986 годы) и др., а так­же по­вес­тей, рас­ска­зов, пу­те­вых за­ме­ток, ис­то­рических и литературных ис­сле­до­ва­ний, пуб­ли­ци­стических ста­тей.