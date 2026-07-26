ГИТАЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Александр Васильевич Гиталов родился 14 (по новому стилю – 27) мая 1915 года в селе Татаровка (ныне – Камышеватое Новоукраинского района Кировоградской области Украины).

Трудовую деятельность Гиталов начал в четырнадцатилетнем возрасте в родном селе. В 1934 году он окончил курсы механизаторов, после чего работал трактористом на Малопошнянской машинно-тракторной станции. С 1936 года работал бригадиром тракторной бригады.

С началом Великой Отечественной войны Гиталов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Служил авиамехаником в 160-х стационарных авиационных мастерских 5-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта (впоследствии – ВВС Закавказского фронта) в Ставрополе и Ереване. После окончания войны Гиталов был демобилизован.

Вернувшись на родину, Гиталов вновь стал работать бригадиром тракторной бригады на Малопошнянской МТС, а через некоторое время перешёл на такую же должность в колхоз, впоследствии получивший наименование «имени ХХ съезда КПСС». В 1947 году его бригада получила высокий урожай ржи – по 22,4 центнера с каждого из 165 закреплённых за ней гектаров, что в те годы давало право на представление к званию Героя Социалистического Труда .

В дальнейшем бригада Гиталова ежегодно добивалась высоких урожаев зерновых и технических, широко внедряя передовой опыт и научные достижения. За выдающиеся успехи в этой сфере Гиталов вторично был представлен к званию Героя Социалистического Труда.

В период кампании по насаждению кукурузы в СССР Гиталов командировался в США, на ферму Р. Гарста, где изучал американский опыт выращивания этой культуры. По возвращении на родину на базе его бригады была создана всесоюзная школа передового опыта, в которой проходили обучение тысячи механизаторов со всего Советского Союза.

На протяжении своей трудовой деятельности Гиталов избирался: депутатом Верховного Совета СССР с 3-го по 10-й созывы, в 9-м и 10-м созывах был членом Президиума Верховного Совета СССР; делегатом с XX по XXV съезды КПСС и с XVIII по XXV съезды КП Украины; членом ЦК КП Украины; членом Советского комитета защиты мира.

Гиталов являлся автором нескольких книг, пособий, ряда статей и очерков. За очерк «Дума о хлебе» в 1973 году он был удостоен литературной премии ЦК КП Украины имени Ярослава Галана. Это произведение было включено программу учебных заведений, в том числе агитаторских и партийно-политических. Ряд его произведений переведён на иностранные языки.

Последние годы жизни Гиталов тяжело болел. Незадолго до его смерти у него были украдены все его награды. Умер 17 марта 1994 года, похоронен на кладбище села Камышеватое.