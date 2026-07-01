Гистией

Гистие`й (греч. Ἱστιαῖος) (конец VI в. до н. э. — 493 до н. э.) — сын Лисагора, тиран Милета. Г. не был прямым ставленником персов, но прочностью своего положения был обязан Дарию I. Вместе с другими тиранами участвовал в 514 (513) до н. э. в скифском походе Дария; в решающий момент проявил верность царю, обеспечив переправу персидского войска через Дунай. За это в качестве вознаграждения Г. получил в управление местность Миркин на р. Стримон (Фракия), где начал строить город . Затем был вызван Дарием в Сузы и стал сотрапезником и советником царя. На время пребывания в Сузах Г. передал тиранию в Милете Аристагору. О Г. и Аристагоре как инициаторах Ионийского восстания сообщает Геродот. В решающих сражениях восстания Г. не участвовал. После разорения повстанцами Сард (498 до н. э.) Дарий отправил Г. замирять восставших. Заподозренный в двойной игре, Г. бежал и, обосновавшись в Византии, воздерживался от антиперсидских действий, занявшись пиратством: захватывал ионийские суда . Получив известия о разгроме персами ионийцев у Лады и осаде Милета, Г. покорил Хиос и осадил Фасос, но из-за угрозы финикийского флота вынужден был снять осаду и укрыться на Лесбосе. При высадке в Мисии за продовольствием Г. был схвачен персами и по приказу Артаферна распят на кресте в Сардах, а голова была отправлена Дарию; тот не поверил в измену Г. и удостоил голову пышного погребения. Лит.: Берве Г. Тираны Греции. Ростов-на-Дону, 1997; Austin M. M. Greek Tyrants and the Persians, 546—479 B. C. // Classical Quarterly. 1990. 40. P. 289—306; Blamire A. Herodotus and Histiaeus // Classical Quarterly. 1959. 9. P. 142—154; Chapman G. A. H. Herodotus and Histiaeus’ Role in the Ionian Revolt // Historia. 1972. 21. P. 546—568; Georges P. B. Persian Ionia under Darius: The Revolt Reconsidered // Historia. 2000. 49. P. 1—39.