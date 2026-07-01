ГИСТАСПА ОРАКУЛ

ГИСТАСПА ОРАКУЛ (греч. Χρήσεις ῾Υστάσπου) - апокалиптическое сочинение, созданное в маздеистской среде Парфянского царства Аршакидов, широко известное в Средиземноморье в первые века по Р. Х.

Датируется между 64 годом до Р. Х. (в Гистаспа Оракуле упомянуто завоевание Сирии Помпеем) и началом II века по Р. Х. Содержание Гистаспа Оракула сохранилось в пересказах раннехристианских писателей Иустина Философа (середина II века), Климента Александрийского (начало III века), Лактанция (начало IV века). При этом христианские авторы всегда смешивали содержание собственно Гистаспа Оракула с мотивами из Сивиллиных книг и Священного Писания, поэтому присутствие многих подробностей конца света в Гистаспа Оракуле остается спорным. Раннехристианские писатели относились к Гистаспа Оракулу лояльно, воспринимая его как некое альтернативное подтверждение истинности представлений христиан о конце света.

Содержание Гистаспа Оракула в общих чертах таково: откровение о судьбе мира и его конце получает Гистасп, известный по «Авесте» как царь Виштаспа, покровитель Зороастра. В Гистаспа Оракуле он назван «царем мидян» из рода, который много позднее правил Троей. Тем самым устанавливается связь между традициями Персии и Рима, поскольку из Трои происходили предки Ромула и Рема; текст, т. о., делается актуальным для читателя в Римской империи. Согласно обычным представлениям маздеистов, вся история мира укладывается в 6 тысяч лет, в которых разворачивается жизнь человечества и борьба Ахуры-Мазды (в пересказах он называется Юпитером) и Ахримана (в пересказах - просто «дух лжи»). Приближение конца света традиционно для маздеистской эсхатологии описывается как крайнее ожесточение этой борьбы, знаками чего будут землетрясения, колебание вод, при котором станет невозможным мореплавание, схождение небесного огня на землю, падение некоторых звезд. Важными знамениями будут распад Римской империи , борьба 10 царств, образовавшихся вместо нее, и переход земного господства к некой новой империи в Азии (в Гистаспа Оракуеле не отмечено влияние пророка Даниила; теория 4 мировых царств здесь не отражена). «Дух лжи» должен временно победить и воцариться на земле на 42 дня (года?). Его правление принесет неисчислимые бедствия людям, праведники и священные книги будут уничтожаться, исчезнет представление о справедливости и законе, о праведном суде. Наконец праведные люди будут отделены от грешников и спасутся от «духа лжи» на некой высокой горе, которой тот не сможет овладеть. Сюда же, на гору, явится с небес посланный Ахурой-Маздой некий «избавитель», он будет бороться с «духом лжи» и победит его. Характер этого персонажа в Гистаспа Оракуле, исходя из пересказов христианских писателей, остается неясным. Христиане видели в нем образ Второго пришествия Христа, но изначально в Гистаспа Оракуле речь могла идти и о язатах, посланниках Ахуры-Мазды, и о Саошьянте, и о Митре. Победа избавителя над «духом лжи» станет началом VII тысячелетия, эпохи благоденствия, царства Ахуры-Мазды и полного обновления мира.

В сочетании со Священным Писанием , с Сивиллиными книгами, с повествованиями об Александре Великом Гистаспа Оракул стал существенным источником развития средневековой христианской эсхатологии.

Исторические источники:

Iust. Martyr. I Apol. 20, 44;

Clem. Alex. Strom. VI 5. 43;

Lact. De inst. VII 14, 16-17. 15, 19. 25, 1.

Дополнительная литература:

Windisch H. Die Orakel des Hystaspes. Amst., 1929.

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