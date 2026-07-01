Гистасп
Гиста`сп (перс. Виштаспа) (ок. 570 — 495 до н. э.) — сын Аршамы, отец Дария I — представитель младшей ветви рода Ахеменидов (вероятно, возглавлявшей некоторое время персов под контролем Мидии, но утратившей это положение с приходом к власти Кира II, отнявшего, по-видимому, у Аршамы статус верховного вождя персов, однако сохранившего за ним и его потомством высокое положение). При Кире II и Камбизе — наместник Персиды, к моменту захвата престола Дарием I в 522 до н. э. (когда жив был также и Аршама) — наместник Парфии и Гиркании. Возглавил успешное подавление восстания в Парфии в 522 до н. э. Лит.: Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985; Дьяконов М. М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961; Рунг Э. В. Греция и Ахеменидская держава: история дипломатических отношений VI—IV вв. до н. э. СПб., 2008; Briant P. Histoire de l’Empire Perse de Cyrus a Alexandre. Paris, 1996; Cook J. M. The Persian Empire. London, 1983; Olmstead A. History of the Persian Empire. Chicago, 1948.