ГИССЕР ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

реформатского вероисповедания. Окончил Санкт-Петербургскую частную классическую гимназнию (1889), Михайловское артиллерийское училище (1892), Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1899). Подпоручик (со ст. с 04.08.1892). Поручик (со ст. с 10.08.1894). Штабс-капитан (со ст. с 13.07.1897). Капитан (со ст. с 02.06.1899). Подполковник (со ст. с 28.03.1904). Полковник (со ст. с 13.04.1908). Генерал-майор (со ст. с 23.04.1915). На службе с 06.09.1889. В Динамюндской крепостной артиллерии. Состоял при Виленском военном округе. Старший адъютант штаба 30-й пехотной дивизии (26.11.1899–24.11.1901). Командир роты в 119-м пехотном Коломенском полку (01.10.1900–01.10.1901). Старший адъютант штаба IV армейского корпуса (24.11.1901–07.06.1902). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского военного округа (07.06.1902–28.03.1904). Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского военного округа (28.03–03.06.1904). Участник Русско-японской войны. Штаб-офицер для особых поручений при штабе VI Сибирского армейского корпуса (03.06.1904–18.06.1905). Начальник штаба 72-й пехотной дивизии (18.06.1905–11.11.1906). Командир батальона в 5-м Финляндском стрелковом полку (17.05–22.09.1906). Штаб-офицер для особых поручений при штабе XVII армейского корпуса (11.11.1906–02.03.1907). Помощник делопроизводителя (02.03.1907–06.04.1908), делопроизводитель (с 06.04.1908) ГУГШ. Участник Первой мировой войны. Командир 197-го пехотного Лесного полка (с 23.08.1914). Начальник штаба II армейского корпуса (10.11.1915–01.11.1916). Генерал-квартирмейстер штаба 11-й армии (с 01.11.1916). В распоряжении начальника Генерального штаба (с 25.02.1917). 2-й обер-квартирмейстер ГУГШ (с 22.06.1917). Экстраординарный профессор Николаевской военной академии (с 15.09.1917). Военный агент в Швеции (с конца 02.1918). Участник Гражданской войны. В РККА (02–10.1918). Откомандирован от занимаемой должности и вызван в Россию (приказ наркомвоен 02.09.1918). В антибольшевистских формированиях Восточного фронта (1918–1922). В эмиграции в Швеции. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1902) с мечами (03.06.1915), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905), Св. Анны 2-й ст. с мечами (1906), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906), Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1907), Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1911), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (21.07.1916). Женат, 6 детей (на 1914).

Соч.: Военная география. Лекции. СПб., 1908 (в соавт. с Б.М. Колюбакиным); Военная география России. СПб., 1910; Военная география. СПб., 1911; Швеция. СПб., 1912 (в соавт. с кап. Пересвет).