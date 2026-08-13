ГИССАР АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАМЯТНИК

ГИССАР АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАМЯТНИК - по­се­ле­ние и мо­гиль­ни­ки эне­о­ли­та и брон­зо­во­го ве­ка (конец 5-го - начало 2-го тысячелетий до н. э.) у от­ро­гов хреб­та Эль­бурс, близ города Дам­ган (Иран).

Эта­ло­нный памятник для пе­рио­ди­за­ции куль­тур брон­зо­во­го ве­ка Ира­на и Средней Азии. От­крыт Э. Херц­фель­дом в 1925 году. Рас­коп­ки американских экс­пе­ди­ций Э.Ф. Шмид­та (1931-1932 годы) и Р. Дай­со­на (1976). По ма­те­риа­лам не­сколь­ких тел­лей (площадь около 5 га) в Гиссаре вы­де­ле­но 3 пе­рио­да, под­раз­де­ляе­мые на 8 фаз.

Гиссар I (конец 5-го - середина 4-го тысячелетий) бы­ло конг­ло­ме­ра­том до­мов, со­стоя­щих из жи­лой ком­на­ты и хао­ти­че­ски при­стро­ен­ных к ней под­соб­ных строе­ний. Ха­рак­тер­ны ин­ди­ви­ду­аль­ные за­хо­ро­не­ния в сла­бо скор­чен­ной по­зе на бо­ку, мед­ные но­жи-кин­жа­лы с пло­ским лез­ви­ем, бу­лав­ки с вы­де­лен­ной го­лов­кой, ка­мен­ные и тер­ра­ко­то­вые пе­ча­ти-штам­пы, бу­сы и под­вес­ки из кам­ня и ра­ко­вин. Пре­об­ла­да­ют ке­ра­мические со­су­ды от­кры­тых форм на под­до­не. Для Гиссара IА ха­рак­тер­ны леп­ные крас­но­ан­го­би­ро­ван­ные со­су­ды с се­рой гео­мет­рической рос­пи­сью, в Гиссаре IB поя­ви­лась круговая по­су­да, ор­на­мен­ти­ро­ван­ная рас­тительными мо­ти­ва­ми, изо­бра­же­ния­ми коз­лов и га­зе­лей, в пе­ри­од IC - рас­пис­ные со­су­ды с изо­бра­же­ния­ми пят­ни­стых жи­вот­ных (бар­сов?).

В Гиссаре II (около 3500-2700 годов) бо­лее чёт­ко вы­де­ля­ют­ся отдельные до­мо­хо­зяй­ст­ва, вы­яв­ле­ны про­хо­ды ме­ж­ду по­ме­ще­ния­ми, внут­ри ком­нат - хо­зяйственные от­се­ки и оча­ги . В ин­вен­та­ре по­гре­бе­ний - мед­ные кин­жа­лы, втуль­ча­тые на­вер­шия жез­лов, мно­го­вит­ко­вые брас­ле­ты, зо­ло­тые и се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния, ме­тал­ли­че­ские пе­чать-штамп и бу­лав­ка с бис­пи­раль­ным на­вер­ши­ем, бу­сы из ла­зу­ри­та (Гиссар был од­ним из цен­тров тран­зи­та ла­зу­ри­та в Ме­со­по­та­мию). В Гиссаре IIА по­я­ви­лась се­рая по­су­да, ор­на­мен­ти­ро­ван­ная ло­ще­ни­ем или про­чер­чен­ны­ми гео­мет­риче­ски­ми узо­ра­ми, ко­то­рая к пе­рио­ду IIB пол­но­стью вы­тес­ни­ла ар­ха­ическую рас­пис­ную ке­ра­ми­ку .

В Гиссаре IIIA и B ис­сле­до­ва­ны од­но­ком­нат­ные до­ма, сте­ны ко­то­рых сна­ру­жи де­ко­ри­ро­ва­ны ря­да­ми пря­мо­уголь­ных ниш, за­пол­нен­ных уг­лем. В цен­тре и у стен по­ме­ще­ний на­хо­ди­лись под­квад­рат­ные оча­ги. В Гиссаре IIIB на краю по­се­ле­ния об­на­ру­же­но мо­ну­мен­таль­ное т. н. Сго­рев­шее зда­ние (около 250 м2) из двух пря­мо­уголь­ных за­лов и кла­до­вой. Меж­ду за­ла­ми на­хо­ди­лась внутренняя ле­ст­ни­ца, де­ко­ри­ро­ван­ная сту­пен­ча­ты­ми ни­ша­ми, ко­то­рая ве­ла на воз­вы­ше­ние, где, ве­ро­ят­но, на­хо­дил­ся очаг-ал­тарь. Зда­ние по­гиб­ло около 2300 года в ре­зуль­та­те штур­ма (ос­тан­ки лю­дей, сле­ды по­жа­ра, на по­лах - ору­жие , об­лом­ки зо­ло­тых и се­реб­ря­ных со­су­дов, ук­ра­ше­ний, мед­ная ча­ша со скульп­тур­ным изо­бра­же­ни­ем льва).

Гиссар IIIC (начало 2-го тысячелетия) пред­став­лен в основном ма­те­риа­ла­ми по­гре­бе­ний элиты: се­рые и крас­но­ло­щё­ные со­су­ды, ук­ра­ше­ния из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, полудра­го­цен­ного камня (ла­зу­ри­та, ага­та, сер­до­ли­ка), брон­зо­вые со­су­ды, на­вер­шия жез­лов и другие пред­ме­ты со скульп­тур­ны­ми зоо­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, ка­мен­ные из­де­лия, ве­ро­ят­но куль­то­во­го на­зна­че­ния (жен­ская ста­ту­эт­ка, дис­ки, «ко­лон­ки»). Ком­плекс Гиссар III сви­де­тель­ст­вует о взаи­мо­дей­ст­ви­ях куль­тур Ира­на , Аф­га­ни­ста­на, Бе­луд­жи­ста­на и юга Средней Азии в конца 3-го - начала 2-го тысячелетий, о тес­ных свя­зях с ци­ви­ли­за­ция­ми Ме­со­по­та­мии и Ин­дии.

В 2,2 км к юго-вос­то­ку от Гиссара на­хо­дят­ся ос­тат­ки зам­ка эпо­хи Са­са­ни­дов.

Иллюстрации:

Фото. Кин­жал пе­рио­да Гис­сар IIIВ и ук­ра­ше­ния Гис­сар IIIС (по Э.Ф. Шмид­ту). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)