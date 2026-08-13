ГИССАР АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАМЯТНИК
ГИССАР АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАМЯТНИК - поселение и могильники энеолита и бронзового века (конец 5-го - начало 2-го тысячелетий до н. э.) у отрогов хребта Эльбурс, близ города Дамган (Иран).
Эталонный памятник для периодизации культур бронзового века Ирана и Средней Азии. Открыт Э. Херцфельдом в 1925 году. Раскопки американских экспедиций Э.Ф. Шмидта (1931-1932 годы) и Р. Дайсона (1976). По материалам нескольких теллей (площадь около 5 га) в Гиссаре выделено 3 периода, подразделяемые на 8 фаз.
Гиссар I (конец 5-го - середина 4-го тысячелетий) было конгломератом домов, состоящих из жилой комнаты и хаотически пристроенных к ней подсобных строений. Характерны индивидуальные захоронения в слабо скорченной позе на боку, медные ножи-кинжалы с плоским лезвием, булавки с выделенной головкой, каменные и терракотовые печати-штампы, бусы и подвески из камня и раковин. Преобладают керамические сосуды открытых форм на поддоне. Для Гиссара IА характерны лепные красноангобированные сосуды с серой геометрической росписью, в Гиссаре IB появилась круговая посуда, орнаментированная растительными мотивами, изображениями козлов и газелей, в период IC - расписные сосуды с изображениями пятнистых животных (барсов?).
В Гиссаре II (около 3500-2700 годов) более чётко выделяются отдельные домохозяйства, выявлены проходы между помещениями, внутри комнат - хозяйственные отсеки и очаги. В инвентаре погребений - медные кинжалы, втульчатые навершия жезлов, многовитковые браслеты, золотые и серебряные украшения, металлические печать-штамп и булавка с биспиральным навершием, бусы из лазурита (Гиссар был одним из центров транзита лазурита в Месопотамию). В Гиссаре IIА появилась серая посуда, орнаментированная лощением или прочерченными геометрическими узорами, которая к периоду IIB полностью вытеснила архаическую расписную керамику.
В Гиссаре IIIA и B исследованы однокомнатные дома, стены которых снаружи декорированы рядами прямоугольных ниш, заполненных углем. В центре и у стен помещений находились подквадратные очаги. В Гиссаре IIIB на краю поселения обнаружено монументальное т. н. Сгоревшее здание (около 250 м2) из двух прямоугольных залов и кладовой. Между залами находилась внутренняя лестница, декорированная ступенчатыми нишами, которая вела на возвышение, где, вероятно, находился очаг-алтарь. Здание погибло около 2300 года в результате штурма (останки людей, следы пожара, на полах - оружие, обломки золотых и серебряных сосудов, украшений, медная чаша со скульптурным изображением льва).
Гиссар IIIC (начало 2-го тысячелетия) представлен в основном материалами погребений элиты: серые и краснолощёные сосуды, украшения из драгоценных металлов, полудрагоценного камня (лазурита, агата, сердолика), бронзовые сосуды, навершия жезлов и другие предметы со скульптурными зооморфными изображениями, каменные изделия, вероятно культового назначения (женская статуэтка, диски, «колонки»). Комплекс Гиссар III свидетельствует о взаимодействиях культур Ирана, Афганистана, Белуджистана и юга Средней Азии в конца 3-го - начала 2-го тысячелетий, о тесных связях с цивилизациями Месопотамии и Индии.
В 2,2 км к юго-востоку от Гиссара находятся остатки замка эпохи Сасанидов.
Иллюстрации:
Фото. Кинжал периода Гиссар IIIВ и украшения Гиссар IIIС (по Э.Ф. Шмидту). Архив БРЭ.