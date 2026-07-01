ГИССАР

ГИССАР - посёлок городского типа на западе Таджикистана.

Население 24,2 тысячи человек (2006). Рас­по­ло­жен в Гис­сар­ской до­ли­не, на реке Ха­на­ка и Боль­шом Гис­сар­ском ка­на­ле. Железнодорожная стан­ция. До 1921 года центр Гис­сар­ско­го бек­ст­ва Бу­хар­ско­го эми­ра­та. Упо­ми­на­ет­ся в опи­са­ни­ях по­хо­дов Ти­му­ра. На хол­ме Туп-Ха­на вскрыт (1946) мо­гиль­ник ру­бе­жа н. э. По­строй­ки XVI-XIX веков: Масд­жи­ди-Сан­гин (Ка­мен­ная ме­четь, XVI век; ку­поль­ный зал с Г-об­раз­ной ку­поль­ной га­ле­ре­ей), мав­зо­лей Мах­ду­ми Аза­ма (XVI-XVII века), ос­тат­ки ци­та­де­ли (XIX век), Мед­ре­се-и Кух­на (Ста­рое мед­ре­се; конец XVIII - начало XIX веков), фа­сад Мед­ре­се-и Нав (Но­вое мед­ре­се; середина XIX века).

Про­из-во строй­ма­те­риа­лов, пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Иллюстрации:

Гис­сар. Во­ро­та ци­та­де­ли. XIX век. Архив БРЭ.

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