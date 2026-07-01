ГИССАР
ГИССАР - посёлок городского типа на западе Таджикистана.
Население 24,2 тысячи человек (2006). Расположен в Гиссарской долине, на реке Ханака и Большом Гиссарском канале. Железнодорожная станция. До 1921 года центр Гиссарского бекства Бухарского эмирата. Упоминается в описаниях походов Тимура. На холме Туп-Хана вскрыт (1946) могильник рубежа н. э. Постройки XVI-XIX веков: Масджиди-Сангин (Каменная мечеть, XVI век; купольный зал с Г-образной купольной галереей), мавзолей Махдуми Азама (XVI-XVII века), остатки цитадели (XIX век), Медресе-и Кухна (Старое медресе; конец XVIII - начало XIX веков), фасад Медресе-и Нав (Новое медресе; середина XIX века).
Произ-во стройматериалов, предприятия лёгкой и пищевой промышленности.
Иллюстрации:
Гиссар. Ворота цитадели. XIX век. Архив БРЭ.