ГИСЛАНДИ ВИТТОРЕ

ГИСЛАНДИ ВИТТОРЕ - итальянский живописец.

Учил­ся в Бер­га­мо у Дж. Кот­та и Б. Бьян­ки­ни. В 1675 году прие­хал в Ве­не­цию, где стал мо­на­хом монастыря Святого Фран­ци­ска, по­лу­чив имя Фра Вит­то­ре; в 1693 году по­сту­пил в ве­не­ци­ан­скую мас­тер­скую С. Бом­бел­ли, где на­чал пи­сать порт­ре­ты. С 1702 года жил в монастыре Галь­га­рио (под име­нем Фра Галь­га­рио). С 1717 года почетный член Кли­мен­тин­ской ака­де­мии в Бо­ло­нье; несколько раз по­се­тил Ми­лан . Ран­ние про­из­ве­де­ния Гисланди («Ста­ру­ха» и порт­рет от­ца, оба - ча­ст­ное со­б­ра­ние, Рим) с их яр­ким хо­лод­ным све­том, вы­де­ляю­щим по­лу­фи­гу­ры из тём­но­го фо­на, сдер­жан­ным ко­ло­ри­том, ста­тич­но­стью поз сви­де­тель­ст­ву­ют о сле­до­ва­нии лом­бард­ской порт­рет­ной тра­ди­ции. Ра­бо­ты 1720-1730-х годов го­во­рят об ов­ла­де­нии Гисланди приё­ма­ми ве­не­ци­ан­ской шко­лы (порт­рет мар­ки­за Пье­ва­ни-Гви­дот­ти, га­ле­рея Ака­де­мии Кар­ра­ра, Бер­га­мо; «Мо­ло­дой че­ло­век в тре­угол­ке», Му­зей Поль­ди-Пец­цо­ли, Ми­лан, и др.); вир­ту­оз­ная ма­не­ра пись­ма с то­наль­но на­сы­щен­ным лёг­ким маз­ком и де­ко­ра­тив­но­стью уси­ли­ва­ет впе­чат­ле­ние изы­скан­но­сти и пред­ста­ви­тель­но­сти мо­де­лей. В луч­ших порт­ре­тах 1730-1740-х годов (ан­тик­ва­ра Ф.М. Брун­ти­но, га­ле­рея Ака­де­мии Кар­ра­ра ; архитектор Дж.Б. Кань­я­ны, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Бер­га­мо, и др.) Гисланди изо­бра­жа­ет ду­хов­но близ­ких ему лю­дей, под­чёр­ки­ва­ет их ин­тел­лект, та­лант. Соз­дал так­же два ав­то­порт­ре­та с ат­ри­бу­та­ми про­фес­сии ху­дож­ни­ка (1732, га­ле­рея Ака­де­мии Кар­ра­ра; Кас­тел­ло-Сфор­це­ско, Ми­лан). Твор­че­ст­во Гисланди ока­за­ло зна­чительное влия­ние на ев­ропейский порт­рет XVIII века.