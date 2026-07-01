ГИСЛАНДИ ВИТТОРЕ
ГИСЛАНДИ ВИТТОРЕ - итальянский живописец.
Учился в Бергамо у Дж. Котта и Б. Бьянкини. В 1675 году приехал в Венецию, где стал монахом монастыря Святого Франциска, получив имя Фра Витторе; в 1693 году поступил в венецианскую мастерскую С. Бомбелли, где начал писать портреты. С 1702 года жил в монастыре Гальгарио (под именем Фра Гальгарио). С 1717 года почетный член Климентинской академии в Болонье; несколько раз посетил Милан. Ранние произведения Гисланди («Старуха» и портрет отца, оба - частное собрание, Рим) с их ярким холодным светом, выделяющим полуфигуры из тёмного фона, сдержанным колоритом, статичностью поз свидетельствуют о следовании ломбардской портретной традиции. Работы 1720-1730-х годов говорят об овладении Гисланди приёмами венецианской школы (портрет маркиза Пьевани-Гвидотти, галерея Академии Каррара, Бергамо; «Молодой человек в треуголке», Музей Польди-Пеццоли, Милан, и др.); виртуозная манера письма с тонально насыщенным лёгким мазком и декоративностью усиливает впечатление изысканности и представительности моделей. В лучших портретах 1730-1740-х годов (антиквара Ф.М. Брунтино, галерея Академии Каррара; архитектор Дж.Б. Каньяны, частное собрание, Бергамо, и др.) Гисланди изображает духовно близких ему людей, подчёркивает их интеллект, талант. Создал также два автопортрета с атрибутами профессии художника (1732, галерея Академии Каррара; Кастелло-Сфорцеско, Милан). Творчество Гисланди оказало значительное влияние на европейский портрет XVIII века.