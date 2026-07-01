ГИРШМАН РОМАН
ГИРШМАН РОМАН - французский археолог-иранист, академик Французской академии надписей и литературы (1965), член-корреспондент Британской академии и др.
Эмигрировал из России в 1920 году. Окончил Сорбонну (1928) и Эколь-дю-Лувр (1929). С 1931 году возглавлял Французскую археологическую миссию в Иране, в 1941-1943 годах - в Афганистане. В 1946-1967 годах руководил французской экспедицией в Сузиане. По материалам раскопок в Гияне (1931-оды1932 г), Сиалке (1933-1934, 1937 годы), Чога-Занбиль (1951-1962 годы) Гиршман создал культурно-историческую периодизацию памятников энеолита - раннего железного века Ирана (5-го - начала 1-го тысячелетия до н. э.) и проследил их взаимодействие с культурой Элама. Им выявлена протоэламская экспансия конца 4-го тысячелетия до н. э. на Иранское плато (комплекс Сиалк IV), исследована столица среднеэламского царства XIII века до н. э. Дур-Унташ, открыты памятники древнейших иранцев (могильники Сиалк V и VI). Раскопки Гиршмана столицы Шапура I - города Бишапур (1935-1941 годы), кушанской столицы - города Беграм (1941-1943 годы), акрополя Суз (1946-1967 годы; дворцовый комплекс и зал приёмов ахеменидских царей), культовых центров Барди-Нешанде и Масджиди-Сулейман (1964-1972 годы), а также анализ этих и других памятников в широчайшем культурно-историческом контексте заставили на новом уровне увидеть целые эпохи в истории Ирана ахеменидского и сасанидского времени. Основатель (1961) и главный редактор (с Л. Ванден Бергом) журнала «Iranica Antiqua» (Лейден).
Командор ордена Почётного легиона, награждён несколькими государственными орденами Ирана.