ГИРШМАН РОМАН

ГИРШМАН РОМАН - французский ар­хео­лог-ира­нист, академик Французской ака­де­мии над­пи­сей и литературы (1965), член-корреспондент Британской ака­де­мии и др.

Эмиг­ри­ро­вал из Рос­сии в 1920 году. Окон­чил Сор­бон­ну (1928) и Эколь-дю-Лувр (1929). С 1931 году воз­глав­лял Французскую ар­хео­ло­гическую мис­сию в Ира­не , в 1941-1943 годах - в Аф­га­ни­ста­не. В 1946-1967 годах ру­ко­во­дил французской экс­пе­ди­ци­ей в Су­зиа­не. По ма­те­риа­лам рас­ко­пок в Гия­не (1931-оды1932 г), Си­ал­ке (1933-1934, 1937 годы), Чо­га-Зан­биль (1951-1962 годы) Гиршман соз­дал куль­тур­но-ис­то­рическую пе­рио­ди­за­цию па­мят­ни­ков эне­о­ли­та - ран­не­го же­лез­но­го ве­ка Ира­на (5-го - начала 1-го тысячелетия до н. э.) и про­сле­дил их взаи­мо­дей­ст­вие с куль­ту­рой Эла­ма. Им вы­яв­ле­на про­то­элам­ская экс­пан­сия конца 4-го тысячелетия до н. э. на Иран­ское пла­то (ком­плекс Си­алк IV), ис­сле­до­ва­на сто­ли­ца сред­не­элам­ско­го цар­ст­ва XIII века до н. э. Дур-Ун­таш, от­кры­ты па­мят­ни­ки древ­ней­ших иран­цев (мо­гиль­ни­ки Си­алк V и VI). Рас­коп­ки Гиршмана сто­ли­цы Ша­пу­ра I - города Би­ша­пур (1935-1941 годы), ку­шан­ской сто­ли­цы - города Бе­грам (1941-1943 годы), ак­ро­по­ля Суз (1946-1967 годы; двор­цо­вый ком­плекс и зал приё­мов ахе­ме­нид­ских ца­рей), куль­то­вых цен­тров Бар­ди-Не­шан­де и Масд­жи­ди-Су­лей­ман (1964-1972 годы), а так­же ана­лиз этих и других па­мят­ни­ков в ши­ро­чай­шем куль­тур­но-ис­то­рическом кон­тек­сте за­ста­ви­ли на но­вом уров­не уви­деть це­лые эпо­хи в ис­то­рии Ира­на ахе­ме­нид­ско­го и са­са­нид­ско­го вре­ме­ни. Ос­но­ва­тель (1961) и главный редактор (с Л. Ван­ден Бер­гом) журнала «Iranica Antiqua» (Лей­ден).

Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на, на­гра­ж­дён не­сколь­ки­ми государственными ор­де­на­ми Ира­на.