ГИРС НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ
ГИРС НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1878), почетный член Петербургской АН (1876).
Дворянин. Отец М.Н. Гирса. Окончил Царскосельский лицей (1838). С 1838 года в Азиатском департаменте МИД. В 1841-1848, 1851-1854 годах служил в Молдавии и Валахии. В 1848-1850 годах дипломатический чиновник при командующем российскими войсками в Молдавии и Валахии генерале от инфантерии А.Н. Лидерсе, в 1850 году 1-й секретарь при российской миссии в Константинополе. В 1855-1856 годах прикомандирован к Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору генералу от артиллерии графу А.Г. Строганову. Генеральный консул в Египте (1856-1858 годы), затем в Молдавии и Валахии (1858-1863 годы), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Персии (1863-1867 годы), Швейцарии (1869-1872 годы) и Швеции (1872-1875 годы). В конце 1850-х годов был сторонником участия России в строительстве Суэцкого канала (видел в нём возможность расширить российскую торговлю и укрепить российские позиции на Дальнем Востоке). В 1860-е годы для укрепления политических и экономических связей России с Персией и нейтрализации там британского влияния выдвинул идею строительства железной дороги из Персии к городу Поти. Сенатор (1875). Управляющий Азиатским департаментом на правах директора и товарищ министра иностранных дел (1875-1882 годы). Статс-секретарь Его Императорского Высочества (1879). Один из создателей системы управления в Болгарии после русско-турецкой войны 1877-1878 годов - конституционной монархии во главе с князем, избранным населением.
Министр иностранных дел [28.3(9.4).1882-14(26).1.1895; фактически управлял министерством с 1880 года, во время болезни А.М. Горчакова]. Главной задачей российской внешней политики считал предотвращение военных конфликтов с другими странами и противодействие образованию какой-либо антироссийской коалиции. Сторонник российско-германского союза. Считал, что он позволит предотвратить изоляцию России, нейтрализовать австро-германский союз 1879 года и противостоять Великобритании, ставшей главной политической соперницей России после Берлинского конгресса 1878 года Гирс способствовал продлению сроков действия «Союза трёх императоров» в 1881 и 1884 годов (присутствуя на свидании императоров в Скерневицах в 1884 году, пришёл к выводу, что «Союз…» обречён на распад), а после обострения русско-австрийских противоречий на Балканах обеспечил заключение «перестраховки договора» 1887 года с Германией.
Определённая стабилизация отношений России и Великобритании, которую обеспечивал российско-германский союз, позволила Гирсу интенсифицировать переговоры с Персией, в результате которых в 1881 году заключена конвенция о разграничении между Россией и Персией территории к востоку от Каспийского моря (предусматривала также возможность проведения российских войск через российско-персидскую границу в Средней Азии). Это, в свою очередь, дало Гирсу возможность ускорить процесс т. н. афганского разграничения: в 1884 году к России добровольно присоединился Мервский оазис, затем подписан Лондонский протокол 1885 года, в 1887 году установлена российско-афганская граница между реками Герируд и Амударья.
Гирс считал необходимым поддерживать статус-кво на Балканах. Во время восстания в Восточной Румелии 1885 года организовал активное дипломатическое давление на Османскую империю, предотвратив турецкую интервенцию в Болгарию. Убедил императора Александра III отказаться от объявления войны Болгарии.
Фактический распад «Союза трёх императоров» во время Болгарского кризиса, а также переориентация германской внешней политики в сторону Тройственного союза 1882 года и Великобритании привели к тому, что Гирс, не отказываясь от союзных отношений с Германией, на рубеже 1880-1890-х годов взял курс на постепенное сближение с Францией. России Гирс отводил роль посредника между Германией и Францией для сохранения мира в Европе. Тем самым, по его мнению, Россия получила бы дополнительное время для перевооружения и укрепления экономики в свете возможной германской экспансии на восток. Политика Гирса во время Болгарского кризиса, а также в отношениях с Германией вызывала резкую критику со стороны российских общественных деятелей, прежде всего М.Н. Каткова и славянофилов.
Гирс поддержал заключение в 1888-1889 годах Россией внешних займов, которые были сделаны с участием французских банкирских домов и стали первыми шагами на пути экономического сближения России с Францией. Отказ императора Вильгельма II продлить в 1890 году договор перестраховки 1887 года, пролонгация Германией срока действия Тройственного союза и опасения Гирса относительно возможности присоединения к нему Великобритании вынудили Гирса заключить общеполитический союз с Францией (1891), который положил начало Русско-французскому союзу. Однако, стремясь не допустить роста напряжённости в Европе, Гирс возражал против скорого заключения военной конвенции с Францией (её проект одобрен императором Александром III и в 1892 году подписан начальниками Генеральных штабов России и Франции) и ратифицировал её лишь в 1893 году, после принятия в Германии нового военного закона, означавшего начало гонки вооружений в Европе.
Гирс способствовал активизации российской внешней политики на Дальнем Востоке. По его мнению, укрепления позиций России в регионе можно было добиться, прежде всего обеспечив развитие внешнеэкономических связей и устойчивых дружественных отношений с Китаем и Японией. Однако Гирс полагал, что политика России должна быть направлена на отстаивание независимости Кореи, что, по его мнению, явилось бы гарантией политической стабильности в регионе. В результате был подписан Сеульский договор 1884 года, а в 1888 году приняты правила сухопутной торговли между Россией и Кореей. С началом китайско-японской войны 1894-1895 годов Гирс счёл целесообразным воздержаться от вмешательства в конфликт, но попытаться склонить стороны к миру. Отмечал, что российская военная экспансия в регионе приведёт к столкновению с Японией.
Автор воспоминаний, доведённых до 1845 года (опубликованы в 1962 году под названием «The education of a Russian statesman»).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1875; алмазные знаки к ордену - 1883), Святого Владимира 1-й степени (1888), Святого Андрея Первозванного (1894) и другими российскими орденами, а также французским орденом Почётного легиона (1883).