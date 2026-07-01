ГИРС НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ

ГИРС НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1878), почетный член Пе­тербургской АН (1876).

Дво­ря­нин. Отец М.Н. Гир­са . Окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей (1838). С 1838 года в Ази­ат­ском де­пар­та­мен­те МИД. В 1841-1848, 1851-1854 годах слу­жил в Мол­да­вии и Ва­ла­хии. В 1848-1850 годах ди­пло­ма­тический чи­нов­ник при командующем российскими вой­ска­ми в Мол­да­вии и Ва­ла­хии генерале от инфантерии А.Н. Ли­дер­се, в 1850 году 1-й сек­ре­тарь при российской мис­сии в Кон­стан­ти­но­по­ле. В 1855-1856 годах при­ко­ман­ди­ро­ван к Но­во­рос­сий­ско­му и Бес­са­раб­ско­му генерал-гу­бер­на­то­ру генералу от артиллерии гра­фу А.Г. Стро­га­но­ву. Ге­не­раль­ный кон­сул в Егип­те (1856-1858 годы), за­тем в Мол­да­вии и Ва­ла­хии (1858-1863 годы), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Пер­сии (1863-1867 годы), Швей­ца­рии (1869-1872 годы) и Шве­ции (1872-1875 годы). В конце 1850-х годов был сто­рон­ни­ком уча­стия Рос­сии в строи­тель­ст­ве Су­эц­ко­го ка­на­ла (ви­дел в нём воз­мож­ность рас­ши­рить российскую тор­гов­лю и ук­ре­пить российские по­зи­ции на Даль­нем Вос­то­ке). В 1860-е годы для ук­ре­п­ле­ния по­ли­тических и эко­но­мических свя­зей Рос­сии с Пер­си­ей и ней­тра­ли­за­ции там британского влия­ния вы­дви­нул идею строи­тель­ст­ва же­лез­ной до­ро­ги из Пер­сии к городу По­ти. Се­на­тор (1875). Управ­ляю­щий Ази­атским департаментом на пра­вах ди­рек­то­ра и то­ва­рищ министра иностранных дел (1875-1882 годы). Статс-сек­ре­тарь Его Императорского Высочества (1879). Один из соз­да­те­лей сис­те­мы уп­рав­ле­ния в Бол­га­рии по­сле русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов - кон­сти­туционной мо­нар­хии во гла­ве с кня­зем, из­бран­ным на­се­ле­ни­ем.

Министр иностранных дел [28.3(9.4).1882-14(26).1.1895; фак­ти­че­ски управ­лял министерством с 1880 года, во вре­мя бо­лез­ни А.М. Гор­ча­ко­ва]. Главной за­да­чей российской внеш­ней по­ли­ти­ки счи­тал пре­дот­вра­ще­ние во­енных кон­флик­тов с другими стра­на­ми и про­ти­во­дей­ст­вие об­ра­зо­ва­нию какой-либо ан­ти­рос­сий­ской коа­ли­ции. Сто­рон­ник российско-германского сою­за. Счи­тал, что он по­зво­лит пре­дот­вра­тить изо­ля­цию Рос­сии, ней­тра­ли­зо­вать ав­ст­ро-германский со­юз 1879 года и про­ти­во­сто­ять Ве­ли­ко­бри­та­нии, став­шей главной по­ли­тической со­пер­ни­цей Рос­сии по­сле Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года Гирс спо­соб­ст­во­вал про­дле­нию сро­ков дей­ст­вия «Сою­за трёх им­пе­ра­то­ров» в 1881 и 1884 годов (при­сут­ст­вуя на сви­да­нии им­пе­ра­то­ров в Скер­не­ви­цах в 1884 году, при­шёл к вы­во­ду, что «Со­юз…» об­ре­чён на рас­пад), а по­сле обо­ст­ре­ния русско-австрийских про­ти­во­ре­чий на Бал­ка­нах обес­пе­чил за­клю­че­ние «пе­ре­стра­хов­ки до­го­во­ра» 1887 года с Гер­ма­ни­ей.

Оп­ре­де­лён­ная ста­би­ли­за­ция от­но­ше­ний Рос­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии, ко­то­рую обес­пе­чи­вал российско-германский со­юз, по­зво­ли­ла Гирсу ин­тен­си­фи­ци­ро­вать пе­ре­го­во­ры с Пер­си­ей, в ре­зуль­та­те ко­то­рых в 1881 году за­клю­че­на кон­вен­ция о раз­гра­ни­че­нии ме­ж­ду Рос­си­ей и Пер­си­ей тер­ри­то­рии к вос­то­ку от Кас­пий­ско­го моря (пре­ду­смат­ри­ва­ла так­же воз­мож­ность про­ве­де­ния российских войск че­рез российско-персидскую гра­ни­цу в Средней Азии). Это, в свою оче­редь, да­ло Гирсу воз­мож­ность ус­ко­рить про­цесс т. н. аф­ган­ско­го раз­гра­ни­че­ния: в 1884 году к Рос­сии доб­ро­воль­но при­сое­ди­нил­ся Мерв­ский оа­зис, за­тем под­пи­сан Лон­дон­ский про­то­кол 1885 года, в 1887 году ус­та­нов­ле­на российско-афганская гра­ни­ца ме­ж­ду ре­ка­ми Ге­ри­руд и Аму­да­рья.

Гирс счи­тал не­об­хо­ди­мым под­дер­жи­вать ста­тус-кво на Бал­ка­нах. Во вре­мя вос­ста­ния в Восточной Ру­ме­лии 1885 года ор­га­ни­зо­вал ак­тив­ное ди­пло­ма­тическое дав­ле­ние на Ос­ман­скую им­пе­рию, пре­дот­вра­тив турецкую ин­тер­вен­цию в Бол­га­рию. Убе­дил императора Алек­сан­д­ра III от­ка­зать­ся от объ­яв­ле­ния вой­ны Бол­га­рии.

Фак­тический рас­пад «Сою­за трёх им­пе­ра­то­ров» во вре­мя Бол­гар­ско­го кри­зи­са, а так­же пе­ре­ори­ен­та­ция германской внеш­ней по­ли­ти­ки в сто­ро­ну Трой­ст­вен­но­го сою­за 1882 года и Ве­ли­ко­бри­та­нии при­ве­ли к то­му, что Гирс, не от­ка­зы­ва­ясь от со­юз­ных от­но­ше­ний с Гер­ма­ни­ей, на ру­бе­же 1880-1890-х годов взял курс на по­сте­пен­ное сбли­же­ние с Фран­ци­ей. Рос­сии Гирс от­во­дил роль по­сред­ни­ка ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и Фран­ци­ей для со­хра­не­ния ми­ра в Ев­ро­пе. Тем са­мым, по его мне­нию, Рос­сия по­лу­чи­ла бы до­пол­нительное вре­мя для пе­ре­воо­ру­же­ния и ук­ре­п­ле­ния эко­но­ми­ки в све­те воз­мож­ной германской экс­пан­сии на вос­ток. По­ли­ти­ка Гирса во вре­мя Бол­гар­ско­го кри­зи­са, а так­же в от­но­ше­ни­ях с Гер­ма­ни­ей вы­зы­ва­ла рез­кую кри­ти­ку со сто­ро­ны российских об­щественных дея­те­лей, пре­ж­де все­го М.Н. Кат­ко­ва и сла­вя­но­фи­лов.

Гирс под­дер­жал за­клю­че­ние в 1888-1889 годах Рос­си­ей внеш­них зай­мов, ко­то­рые бы­ли сде­ла­ны с уча­сти­ем французских бан­кир­ских до­мов и ста­ли пер­вы­ми ша­га­ми на пу­ти эко­но­мического сбли­же­ния Рос­сии с Фран­цией. От­каз императора Виль­гель­ма II про­длить в 1890 году до­го­вор пе­ре­стра­хов­ки 1887 года, про­лон­га­ция Гер­ма­ни­ей сро­ка дей­ст­вия Трой­ст­вен­но­го сою­за и опа­се­ния Гирса от­но­си­тель­но воз­мож­но­сти при­сое­ди­не­ния к не­му Ве­ли­ко­бри­та­нии вы­ну­ди­ли Гирса за­клю­чить об­ще­по­ли­тический со­юз с Фран­ци­ей (1891), ко­то­рый по­ло­жил на­ча­ло Рус­ско-фран­цуз­ско­му сою­зу. Од­на­ко, стре­мясь не до­пус­тить рос­та на­пря­жён­но­сти в Ев­ро­пе, Гирс воз­ра­жал про­тив ско­ро­го за­клю­че­ния во­енной кон­вен­ции с Фран­ци­ей (её про­ект одоб­рен императором Алек­сан­дром III и в 1892 году под­пи­сан на­чаль­ни­ка­ми Ге­не­раль­ных шта­бов Рос­сии и Фран­ции) и ра­ти­фи­ци­ро­вал её лишь в 1893 году, по­сле при­ня­тия в Гер­ма­нии но­во­го во­енного за­ко­на, оз­на­чав­ше­го на­ча­ло гон­ки воо­ру­же­ний в Ев­ро­пе.

Гирс спо­соб­ст­во­вал ак­ти­ви­за­ции российской внеш­ней по­ли­ти­ки на Даль­нем Вос­то­ке. По его мне­нию, ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций Рос­сии в ре­гио­не мож­но бы­ло до­бить­ся, пре­ж­де все­го обес­пе­чив раз­ви­тие внеш­не­эко­но­мических свя­зей и ус­той­чи­вых дру­жественных от­но­ше­ний с Ки­та­ем и Япо­ни­ей. Од­на­ко Гирс по­ла­гал, что по­ли­ти­ка Рос­сии долж­на быть на­прав­ле­на на от­стаи­ва­ние не­за­ви­си­мо­сти Ко­реи, что, по его мне­нию, яви­лось бы га­ран­ти­ей по­ли­тической ста­биль­но­сти в ре­гио­не. В ре­зуль­та­те был под­пи­сан Се­уль­ский до­го­вор 1884 года, а в 1888 году при­ня­ты пра­ви­ла су­хо­пут­ной тор­гов­ли ме­ж­ду Рос­си­ей и Ко­ре­ей. С на­чалом ки­тай­ско-япон­ской вой­ны 1894-1895 годов Гирс счёл це­ле­со­об­раз­ным воз­дер­жать­ся от вме­ша­тель­ст­ва в кон­фликт, но по­пы­тать­ся скло­нить сто­ро­ны к ми­ру. От­ме­чал, что российская во­енная экс­пан­сия в ре­гио­не при­ве­дёт к столк­но­ве­нию с Япо­ни­ей.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний, до­ве­дён­ных до 1845 года (опубликованы в 1962 году под названием «The education of a Russian states­man»).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1875; ал­маз­ные зна­ки к ор­де­ну - 1883), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1888), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1894) и другими российскими ор­де­на­ми, а так­же французским ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1883).