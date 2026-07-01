ГИРС МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ГИРС МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский дипломат, деятель российской эмиграции, тайный советник (1905), гофмейстер (1905). Дворянин.
Сын Н.К. Гирса. Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета (1875-1877 годы). В 1877-1878 годах на военной, затем на дипломатической службе. Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Бразилии (1895-1898 годы; одновременно в Аргентине в 1896-1898 годах) и Китае (1898-1901 годы). После начала вооруженных выступлений участников движения Ихэтуань на территорию Китая по просьбе Гирса введены российские войска для защиты КВЖД и российских подданных. Подписал «Заключительный протокол» 1901 года с условиями компенсации странам, осуществившим интервенцию в Китай, за их участие в подавлении восстания. Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Баварии (1901-1902 годы) и Румынии (1902-1912 годы). Чрезвычайный и полномочный посол в Турции (1912-1914 годы). По заданию МИД после образования Балканского союза 1912 года пытался убедить турецкое правительство пойти на уступки требованиям Болгарии и Сербии о расширении прав балканских народов, проживавших на территории Османской империи. Во время 2-й Балканской войны стремился предотвратить вступление в неё Турции. В 1913 году руководил тайным вывозом в Россию наиболее активных участников движения «имябожников» из афонских обителей, отказавшихся подчиняться Синоду. Наряду с послами других великих держав в Константинополе участвовал в разработке реформы управления территориями Турции, населёнными армянами; выступал за создание единой армянской провинции во главе с генерал-губернатором, назначаемым с согласия великих держав. В начале 1914 года Гирс добился отстранения германского генерала О. Лимана фон Сандерса от командования 1-м армейским корпусом, размещавшимся в Константинополе. Чрезвычайный и полномочный посол в Италии (1915-1917 годы; в Риме избран старейшиной дипломатического корпуса). Временное правительство сохранило Гирса в должности.
После Октябрьской революции 1917 года Гирс отказался признать советскую власть, в ноябре/декабре 1917 года уволен Наркоматом иностранных дел РСФСР с дипломатической службы. В 1918-1920 годах член Русского политического совещания, которое должно было представлять интересы России на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. В 1920 году назначен С.Д. Сазоновым старшиной российского заграничного представительства. Надеясь на скорое падение советской власти в России, Гирс пытался сохранить существовавшие к тому времени российские миссии, не признавшие РСФСР. В 1921 году созвал в Париже совещание не признавших РСФСР российских послов; на нём по инициативе Гирса создан Совет послов и Финансовый комитет (Гирс избран их председателем); в распоряжение последнего поступили остатки находившихся за границей денежных средств Временного правительства, которые Гирс использовал для поддержания работы оставшихся дипломатических представительств и для помощи беженцам из России.