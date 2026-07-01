ГИРС МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

ГИРС МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский дипломат, деятель российской эмиграции, тайный советник (1905), гофмейстер (1905). Дво­ря­нин.

Сын Н.К. Гир­са. Учил­ся на юри­дическом фа­куль­те­те Санкт-Пе­тербургского университета (1875-1877 годы). В 1877-1878 годах на во­ен­ной, за­тем на ди­пло­ма­тической служ­бе. Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Бра­зи­лии (1895-1898 годы; од­но­вре­мен­но в Ар­ген­ти­не в 1896-1898 годах) и Ки­тае (1898-1901 годы). По­сле на­ча­ла воо­руженных вы­сту­п­ле­ний уча­ст­ни­ков дви­же­ния Ихэ­ту­ань на тер­ри­то­рию Ки­тая по прось­бе Гирса вве­де­ны российские вой­ска для за­щи­ты КВЖД и российских под­дан­ных. Под­пи­сал «За­клю­чи­тель­ный про­то­кол» 1901 года с ус­ло­вия­ми ком­пен­са­ции странам, осу­ще­ст­вив­шим ин­тер­вен­цию в Ки­тай, за их уча­стие в по­дав­ле­нии вос­ста­ния. Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Ба­ва­рии (1901-1902 годы) и Ру­мы­нии (1902-1912 годы). Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Тур­ции (1912-1914 годы). По за­да­нию МИД по­сле об­ра­зо­ва­ния Бал­кан­ско­го сою­за 1912 года пы­тал­ся убе­дить турецкое пра­ви­тель­ст­во пой­ти на ус­туп­ки тре­бо­ва­ни­ям Бол­га­рии и Сер­бии о рас­ши­ре­нии прав бал­кан­ских на­ро­дов, про­жи­вав­ших на тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии. Во вре­мя 2-й Бал­кан­ской вой­ны стре­мил­ся пре­дот­вра­тить всту­п­ле­ние в неё Тур­ции. В 1913 году ру­ко­во­дил тай­ным вы­во­зом в Рос­сию наи­бо­лее ак­тив­ных уча­ст­ни­ков дви­же­ния «имя­бож­ни­ков» из афон­ских оби­те­лей, от­ка­зав­ших­ся под­чи­нять­ся Си­но­ду. На­ря­ду с по­сла­ми других ве­ли­ких дер­жав в Кон­стан­ти­но­по­ле уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке ре­фор­мы управ­ле­ния тер­ри­то­рия­ми Тур­ции, на­се­лён­ны­ми ар­мя­на­ми; вы­сту­пал за соз­да­ние еди­ной армянской про­вин­ции во гла­ве с ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром, на­зна­чае­мым с со­гла­сия ве­ли­ких дер­жав. В начале 1914 года Гирс до­бил­ся от­стра­не­ния германского ге­не­ра­ла О. Ли­ма­на фон Сан­дер­са от ко­ман­до­ва­ния 1-м ар­мей­ским кор­пу­сом, раз­ме­щав­шим­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле. Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Ита­лии (1915-1917 годы; в Ри­ме из­бран ста­рей­ши­ной ди­пло­ма­тического кор­пу­са). Временное пра­ви­тель­ст­во со­хра­ни­ло Гирса в долж­но­сти.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Гирс от­ка­зал­ся при­знать советскую власть, в ноябре/декабре 1917 года уво­лен Нар­ко­ма­том иностранных дел РСФСР с ди­пло­ма­тической служ­бы. В 1918-1920 годах член Русского по­ли­тического со­ве­ща­ния, ко­то­рое долж­но бы­ло пред­став­лять ин­те­ре­сы Рос­сии на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов. В 1920 году на­зна­чен С.Д. Са­зо­но­вым стар­ши­ной российского за­гра­нич­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва. На­де­ясь на ско­рое па­де­ние советской вла­сти в Рос­сии, Гирс пы­тал­ся со­хра­нить су­ще­ст­во­вав­шие к то­му вре­ме­ни российские мис­сии, не при­знав­шие РСФСР. В 1921 году со­звал в Па­ри­же со­ве­ща­ние не при­знав­ших РСФСР российских по­слов; на нём по ини­циа­ти­ве Гирса соз­дан Со­вет по­слов и Фи­нан­со­вый комитет (Гирс из­бран их пред­се­да­те­лем); в рас­по­ря­же­ние по­след­не­го по­сту­пи­ли ос­тат­ки на­хо­див­ших­ся за гра­ни­цей де­неж­ных средств Временного пра­ви­тель­ст­ва , ко­то­рые Гирс ис­поль­зо­вал для под­дер­жа­ния ра­бо­ты ос­тав­ших­ся ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тельств и для по­мо­щи бе­жен­цам из Рос­сии.