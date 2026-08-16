ГИРС АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Александр Константинович родился 8 ноября 1859 г. в дворянской семье. Его предки происходили из Санкт-Петербургской губернии. Отец – контр-адмирал К.А. Гирс.

Как и большинство дворянских детей, Г. связал свою жизнь с военной карьерой, поступив в 1875 г. в Морское училище. С 1879 г. – гардемарин, служил в 1-м флотском экипаже на «Штандарте». Осенью 1879 г. Г. получил прикрепление в состав Гвардейского экипажа. С 1880 г. – мичман.

В 1880 – 1882 гг. Г. находился в составе экипажа «Светланы», предприняв путешествие за границу. С 1882 г. исполнял должность вахтенного начальника.

Служба в Гвардейском экипаже

С 1881 г. – в составе Гвардейского экипажа. В 1883 – 1885 гг. плавал за границу на «Стрелке», исполняя должности ротного командира и вахтенного начальника. Должность вахтенного начальника Г. еще не раз будет исполнять на различных судах, принадлежавших императорской семье.

С 1885 г. – лейтенант. В 1886 г. переведен на должность старшего штурманского офицера на "Марево». С 1887 г. – на «Державе». В 1888 г. исполнял должность вахтенного начальника на «Светлане», которая вошла в отряд кораблей Морского училища. В августе – сентябре осуществлял командование объединенной ротой Гвардейского экипажа, в которую входили нижние чины.

С 1889 г. находился в должности исполняющего обязанности экипажного адъютанта, возглавлял музыкантскую и писарскую команды (до 1899 г.). В этом же году предпринял плавание за границу на «Державе». С 1890 г. исполнял должность вахтенного начальника на «Державе».

В 1891 г. переведен на «Бунчукъ» (заведующий), временно исполняющий должность флаг-офицера при флаг-капитане Его Величества.

С 1894 г. – вахтенный начальник, возглавлял 1-ю роту на «Полярной звезде». В 1896 г. был адъютантом 3-го сводного полка во время коронационных мероприятий в Москве.

С 1897 г. – старший офицер на «Стреле». В 1898 г. руководил обеспечением работы катеров Императорской фамилии. С 1899 г. – капитан 2-го ранга; глава экипажного суда Гвардейского экипажа.

С 1900 г. – командир «Сома». Принял участие в плавании по Тихому океану и в Китай, но уже в мае 1901 г. вернулся в состав экипажа.

В 1902 – 1908 гг. был командиром на «Стреле», «Диане», «Олеге». С 1911 г. возглавлял 2-й Балтийский флотский экипаж, с 1913 г. – 1-й Балтийский флотский экипаж. В том же году состоялся перевод Г. из Адмиралтейства во флот.

Погиб 1 марта 1917 г. от рук матросов экипажа в своей квартире в столице.

Семья

Супруга – Ядвига Карловна фон Мейер. Дети: Евгений, Ксения, Дмитрий, Наталия.