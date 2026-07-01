ГИРС АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГИРС АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский дипломат и политический деятель, действительный статский советник (1907). Дворянин.
Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета (1868-1872 годы). С 1884 года служил в Азиатском департаменте МИД. В 1885-1886 годах управлял консульством в Иерусалиме. Консул в Триесте (1887-1889 годы) и Яссах (1889-1899 годы). Генеральный консул в Канее (1899-1901 годы), Бушире (1901-1902 годы) и Салониках (1902-1905 годы). Под впечатлением «Кровавого воскресенья» 1905 года подал императору Николаю II записку, в которой указал на «неудовлетворительность системы, покоющейся на опеке и репрессии», призвал его ввести в России демократические свободы и «оградить права личности». Член «Союза 17 октября» (1905-1906 годы), участвовал в разработке ряда его программных документов. В январе 1906 года, не соглашаясь с политикой В.Н. Ламздорфа, покинул МИД. В декабре того же года по приглашению А.П. Извольского возглавил Газетную экспедицию МИД, в 1907 году преобразовал её: она стала публиковать в СМИ официальные разъяснения о деятельности министерства, а также ежедневно предоставлять руководству МИД обзоры российской и зарубежной печати по ключевым вопросам международной политики. По предложению Гирса все вновь поступившие на службу в МИД чиновники первые 6 месяцев работали в Газетной экспедиции.
Директор-распорядитель Санкт-Петербургского телеграфного агентства Министерства финансов (1907-1909 годы). Советник МИД, представитель от министерства в Особом совещании о пересмотре правил управления приморскими торговыми портами (1910-1912 годы). С 1912 года министр-резидент при короле Черногории в звании чрезвычайного посланника и полномочного министра. Считал Балканские войны 1912-1913 годов предвестниками общеевропейской войны; чтобы предотвратить участие в ней России, рекомендовал руководству МИД перестать активно вмешиваться в международные отношения на Балканах (Гирс рассматривал идею славянского братства как политическую иллюзию) и сосредоточиться на обеспечении безопасности России. Настаивал на невмешательстве России в австро-сербский конфликт, возникший после убийства в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда. Сразу после начала 1-й мировой войны выехал в Россию. С 1915 года в отставке. Февральскую революцию 1917 года воспринял как закономерное событие. После Октябрьской революции 1917 года в эмиграции.
С конца 1905 года активно печатался в газетах «Слово», «Новое время», «Рассвет» и др. Фрагменты дневников Гирса за 1904-1905 годы опубликованы в журнале «Исторический архив» (1993, № 4). Осуществил перевод (опубликован в 1897 году) с немекогоц языка воспоминаний К.А. фон Гейкинга (1751-1809 годы), президента Коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел (1797-1798 годы).