ГИРС АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГИРС АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский дипломат и политический деятель, действительный статский советник (1907). Дво­ря­нин.

Учил­ся на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1868-1872 годы). С 1884 года слу­жил в Ази­ат­ском департаменте МИД. В 1885-1886 годах управ­лял кон­суль­ст­вом в Ие­ру­са­ли­ме. Кон­сул в Трие­сте (1887-1889 годы) и Яс­сах (1889-1899 годы). Ге­не­раль­ный кон­сул в Ка­нее (1899-1901 годы), Бу­ши­ре (1901-1902 годы) и Са­ло­ни­ках (1902-1905 годы). Под впе­чат­ле­ни­ем « Кро­ва­во­го вос­кре­се­нья » 1905 года по­дал императору Ни­ко­лаю II за­пис­ку, в ко­то­рой ука­зал на «не­удов­ле­тво­ри­тель­ность сис­те­мы, по­кою­щей­ся на опе­ке и ре­прес­сии», при­звал его вве­сти в Рос­сии де­мо­кра­тические сво­бо­ды и «ог­ра­дить пра­ва лич­но­сти». Член «Сою­за 17 ок­тяб­ря» (1905-1906 годы), уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке ря­да его про­грамм­ных до­ку­мен­тов. В январе 1906 года, не со­гла­ша­ясь с по­ли­ти­кой В.Н. Ламз­дор­фа, по­ки­нул МИД. В де­каб­ре то­го же го­да по при­гла­ше­нию А.П. Из­воль­ско­го воз­гла­вил Га­зет­ную экс­пе­ди­цию МИД, в 1907 году пре­об­ра­зо­вал её: она ста­ла пуб­ли­ко­вать в СМИ официальные разъ­яс­не­ния о дея­тель­но­сти министерства, а так­же еже­днев­но пре­до­став­лять ру­ко­во­дству МИД об­зо­ры российской и за­ру­беж­ной пе­ча­ти по клю­че­вым во­про­сам ме­ж­ду­народной по­ли­ти­ки. По пред­ло­же­нию Гирса все вновь по­сту­пив­шие на служ­бу в МИД чи­нов­ни­ки пер­вые 6 месяцев ра­бо­та­ли в Га­зет­ной экс­пе­ди­ции.

Ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель Санкт-Пе­тербургского те­ле­граф­но­го агент­ст­ва Министерства фи­нан­сов (1907-1909 годы). Со­вет­ник МИД, пред­ста­ви­тель от министерства в Осо­бом со­ве­ща­нии о пе­ре­смот­ре пра­вил управ­ле­ния при­мор­ски­ми тор­го­вы­ми пор­та­ми (1910-1912 годы). С 1912 года ми­нистр-ре­зи­дент при ко­ро­ле Чер­но­го­рии в зва­нии чрез­вы­чай­но­го по­слан­ни­ка и пол­но­моч­но­го ми­ни­ст­ра. Счи­тал Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов пред­вест­ни­ка­ми об­ще­ев­ро­пей­ской вой­ны; что­бы пре­дот­вра­тить уча­стие в ней Рос­сии, ре­ко­мен­до­вал ру­ко­во­дству МИД пе­ре­стать ак­тив­но вме­ши­вать­ся в ме­ж­ду­народные от­но­ше­ния на Бал­ка­нах (Гирс рас­смат­ри­вал идею славянского брат­ст­ва как по­ли­тическую ил­лю­зию) и со­сре­до­то­чить­ся на обес­пе­че­нии безо­пас­но­сти Рос­сии. На­стаи­вал на не­вме­ша­тель­ст­ве Рос­сии в ав­ст­ро-серб­ский кон­фликт, воз­ник­ший по­сле убий­ст­ва в Са­рае­во эрц­гер­цо­га Фран­ца Фер­ди­нан­да. Сра­зу по­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны вы­ехал в Рос­сию. С 1915 года в от­став­ке. Февральскую ре­во­лю­цию 1917 года вос­при­нял как за­ко­но­мер­ное со­бы­тие. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в эмиг­ра­ции.

С конца 1905 года ак­тив­но пе­ча­тал­ся в га­зе­тах «Сло­во», «Но­вое вре­мя» , «Рас­свет» и др. Фраг­мен­ты днев­ни­ков Гирса за 1904-1905 годы опуб­ли­ко­ва­ны в журнале «Ис­то­ри­че­ский ар­хив» (1993, № 4). Осу­ще­ст­вил пе­ре­вод (опубликован в 1897 году) с немекогоц язы­ка вос­по­ми­на­ний К.А. фон Гей­кин­га (1751-1809 годы), пре­зи­ден­та Кол­ле­гии лиф­лянд­ских, эс­т­лянд­ских и фин­лянд­ских дел (1797-1798 годы).