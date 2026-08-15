ГИРЛАНДАЙО ДОМЕНИКО
ГИРЛАНДАЙО ДОМЕНИКО (настоящее имя - Доменико ди Томмазо ди Куррадо ди Доффо Бигорди, Bigordi) - итальянский живописец Раннего Возрождения.
Работал в техниках мозаики, интарсии, создавал книжные миниатюры, ювелирные произведения, но основными видами его деятельности были фреска и алтарная живопись. Учился, вероятно, в ювелирной мастерской, в конце 1460-1470-х годах был связан с мастерской А. дель Верроккьо. Испытал также влияние А. дель Поллайоло и А. Бальдовинетти. Первая документированная работа Гирландайо - фреска с изображением отцов Церкви и античных философов в Латинской библиотеке Ватиканского дворца в Риме (1475-1476 годы). По возвращении из Рима Гирландайо исполнил фрески «Тайная вечеря» в рефектории Бадии в Пассиньяно (1476), в монастырской церкви Оньисанти во Флоренции (1480; также образ святого Иеронима), капеллы Санта-Фина в соборе Колледжата в Сан-Джиминьяно (около 1475 года). Около 1480 года создал фрески для надгробия Франчески Торнабуони в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва в Риме.
Центральными в творчестве Гирландайо являются фресковые циклы 1480-1490-х годов, ставшие ключевыми для флорентийской школы живописи конца кватроченто. В 1481-1482 годах вместе с П. Перуджино, К. Росселли и С. Боттичелли участвовал в росписях Сикстинской капеллы в Ватикане, написав сцены «Призвание святых апостолов Петра и Андрея», «Воскресение», изображения 12 пап в полный рост. По возвращении во Флоренцию создал росписи Сала-дель-Оролоджо (Сала-деи-Джильи) в Палаццо Веккьо (1482-1484 годы), в капелле Сассетти в церкви Санта-Тринита (1478-1485 годы; посвящены житию святого Франциска), капеллы Торнабуони в церкви Санта-Мария-Новелла (1486-1490 годы; также рисунки для алтарного образа и витражей). В двух последних циклах имеются развёрнутые сцены с портретными изображениями заказчиков, которые соприсутствуют священным событиям.
Многочисленные алтарные образы Гирландайо («Мадонна с Младенцем и святыми», около 1483 года, галерея Уффици, Флоренция; «Поклонение волхвов», 1487, там же) стилистически близки его монументальным работам; в них в большей мере сказалось влияние современной Гирландайо нидерландской живописи (в частности, алтаря Портинари Х. ван дер Гуса). В поздних работах заметно знакомство с приёмами живописи Леонардо да Винчи. Гирландайо принадлежит ряд станковых портретов: Лукреции Торнабуони (1488, собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид), «Старик с внуком» (около 1490 года, Лувр, Париж). Для живописи Гирландайо характерны обстоятельная повествовательность, объединение традиционной иконографии с современными деталями и цитатами из античных памятников; его стиль отличают геометрически ясные композиционного построения, скульптурная пластичность объёмов, оперирование большими массами цвета. Гирландайо - один из первых ренессансных мастеров, постоянно использовавший подготовительный рисунок в своём живописном творчестве: у него можно проследить систему подготовительной графической работы от первоначальных композиционных набросков, штудий отдельных фигур и групп до завершающего рисунка, в котором отдельные элементы объединяются в рамках архитектурно-перспективных построений. Гирландайо возглавлял большую мастерскую, в состав которой в разное время входили, в частности, его братья Давиде Гирландайо (1452-1525 годы) и Бенедетто Гирландайо (1458-1497 или 1459-1499 годы), Б. Майнарди, Ф. Граначчи. В 1488 году в мастерской Гирландайо работал Микеланджело.