ГИРЛАНДАЙО ДОМЕНИКО

ГИРЛАНДАЙО ДОМЕНИКО (настоящее имя - Доменико ди Томмазо ди Куррадо ди Доффо Бигорди, Bigordi) - итальянский живописец Раннего Возрождения .

Ра­бо­тал в тех­ни­ках мо­заи­ки, ин­тар­сии, соз­да­вал книж­ные ми­ниа­тю­ры, юве­лир­ные про­из­ве­де­ния, но основными ви­да­ми его дея­тель­но­сти бы­ли фре­ска и ал­тар­ная жи­во­пись. Учил­ся, ве­ро­ят­но, в юве­лир­ной мас­тер­ской, в конце 1460-1470-х годах был свя­зан с мас­тер­ской А. дель Вер­рок­кьо. Ис­пы­тал так­же влия­ние А. дель Пол­лай­о­ло и А. Баль­до­ви­нет­ти. Пер­вая до­ку­мен­ти­рованная ра­бо­та Гирландайо - фре­ска с изо­бра­же­ни­ем от­цов Церк­ви и ан­тич­ных фи­ло­со­фов в Ла­тин­ской библиотеке Ва­ти­кан­ско­го двор­ца в Ри­ме (1475-1476 годы). По воз­вра­ще­нии из Ри­ма Гирландайо ис­пол­нил фре­ски «Тай­ная ве­че­ря» в ре­фек­то­рии Ба­дии в Пас­синь­я­но (1476), в мо­на­стыр­ской церкви Онь­и­сан­ти во Фло­рен­ции (1480; так­же об­раз святого Ие­ро­ни­ма), ка­пел­лы Сан­та-Фи­на в со­бо­ре Кол­лед­жа­та в Сан-Джи­ми­нья­но (около 1475 года). Около 1480 года соз­дал фре­ски для над­гро­бия Фран­че­ски Тор­на­буо­ни в церкви Сан­та-Ма­рия-со­пра-Ми­нер­ва в Ри­ме.

Цен­траль­ны­ми в твор­че­ст­ве Гирландайо яв­ля­ют­ся фре­ско­вые цик­лы 1480-1490-х годов, став­шие клю­че­вы­ми для фло­рен­тий­ской шко­лы жи­во­пи­си кон­ца кват­ро­чен­то. В 1481-1482 годах вме­сте с П. Пе­руд­жи­но , К. Рос­сел­ли и С. Бот­ти­чел­ли уча­ст­во­вал в рос­пи­сях Сик­стин­ской ка­пел­лы в Ва­ти­ка­не, на­пи­сав сце­ны «При­зва­ние свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Ан­д­рея», «Вос­кре­се­ние», изо­бра­же­ния 12 пап в пол­ный рост. По воз­вра­ще­нии во Фло­рен­цию со­здал рос­пи­си Са­ла-дель-Оро­лод­жо (Са­ла-деи-Джи­льи) в Па­лац­цо Век­кьо (1482-1484 годы), в ка­пел­ле Сас­сет­ти в церкви Сан­та-Три­ни­та (1478-1485 годы; по­свя­ще­ны жи­тию святого Фран­ци­ска), ка­пел­лы Тор­на­буо­ни в церкви Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла (1486-1490 годы; так­же ри­сун­ки для ал­тар­но­го об­раза и вит­ра­жей). В двух по­след­них цик­лах име­ют­ся раз­вёр­ну­тые сце­ны с порт­рет­ны­ми изо­бра­же­ния­ми за­каз­чи­ков, ко­то­рые со­при­сут­ст­ву­ют свя­щен­ным со­бы­ти­ям.

Мно­го­численные ал­тар­ные об­ра­зы Гирландайо («Ма­дон­на с Мла­ден­цем и свя­ты­ми», около 1483 года, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция; «По­кло­не­ние волх­вов», 1487, там же) сти­ли­сти­че­ски близ­ки его мо­ну­мен­таль­ным ра­бо­там; в них в боль­шей ме­ре ска­за­лось влия­ние современной Гирландайо ни­дерландской жи­во­пи­си (в ча­ст­но­сти, ал­та­ря Пор­ти­на­ри Х. ван дер Гу­са). В позд­них ра­бо­тах за­мет­но зна­ком­ст­во с приё­ма­ми жи­во­пи­си Ле­о­нар­до да Вин­чи. Гирландайо при­над­ле­жит ряд стан­ко­вых порт­ре­тов: Лук­ре­ции Тор­на­буо­ни (1488, со­б­ра­ние Тис­сен-Бор­не­ми­са, Мад­рид), «Ста­рик с вну­ком» (около 1490 года, Лувр, Па­риж). Для жи­во­пи­си Гирландайо ха­рак­тер­ны об­стоя­тель­ная по­ве­ст­во­ва­тель­ность, объ­еди­не­ние тра­диционной ико­но­гра­фии с современными де­та­ля­ми и ци­та­та­ми из ан­тич­ных па­мят­ни­ков; его стиль от­ли­ча­ют гео­мет­ри­че­ски яс­ные ком­по­зиционного по­строе­ния, скульп­тур­ная пла­стич­ность объ­ё­мов, опе­ри­ро­ва­ние боль­ши­ми мас­са­ми цве­та. Гирландайо - один из пер­вых ре­нес­санс­ных мас­те­ров, по­сто­ян­но ис­поль­зо­вав­ший под­го­то­вительный ри­су­нок в сво­ём жи­во­пис­ном твор­че­ст­ве: у не­го мож­но про­сле­дить сис­те­му под­го­то­вительной гра­фической ра­бо­ты от пер­во­на­чаль­ных ком­по­зиционных на­бро­сков, шту­дий отдельных фи­гур и групп до за­вер­шаю­ще­го ри­сун­ка, в ко­то­ром отдельные эле­мен­ты объ­еди­ня­ют­ся в рам­ках ар­хи­тек­тур­но-пер­спек­тив­ных по­строе­ний. Гирландайо воз­глав­лял боль­шую мас­тер­скую, в со­став ко­то­рой в раз­ное вре­мя вхо­ди­ли, в ча­ст­но­сти, его бра­тья Да­ви­де Гир­лан­дайо (1452-1525 годы) и Бе­не­дет­то Гир­лан­дайо (1458-1497 или 1459-1499 годы), Б. Май­нар­ди, Ф. Гра­нач­чи. В 1488 году в мас­тер­ской Гирландайо ра­бо­тал Ми­ке­ланд­же­ло .