ГИРКЕ ОТТО ЮЛИУС ФОН
ГИРКЕ ОТТО ЮЛИУС ФОН - немецкий правовед, историк права, член-корреспондент РАН (1912).
Профессор Бреславльского (с 1872 года), Гейдельбергского (с 1884 года), Берлинского (в 1871-1872 годах и с 1887 года) университетов. Последователь исторической школы права, представитель националистического направления «германистов», которое, стремясь найти основу для нового националього законодательства, придерживалось мнения, что право исходит от народа, что существует специфически немецкое понимание права, независимое от римского права, и что германское право не исчезло с принятием в Германии римского права. Исходный пункт воззрений Гирке - понятие германского товарищества или общины, которое он противопоставлял индивидууму - основе буржуазного либерализма XIX века. Истинно германское право, органически рождающееся в недрах товариществ и характеризующееся духом общности, подчинением личности целому и т. п., Гирке считал более высокой ступенью по сравнению с правовыми системами, основанными на римском праве и принципах естественного права. Уделял большое внимание изучению роли гильдий, полагая, что они служили основой для формирования городских общин. Под влиянием его взглядов происходило становление социологического подхода к праву (институционализм), концепции социального законодательства, права акционерных компаний, права кооперативных организаций и др.