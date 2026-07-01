ГИРКЕ ОТТО ЮЛИУС ФОН

ГИРКЕ ОТТО ЮЛИУС ФОН - немецкий правовед, историк права, член-корреспондент РАН (1912).

Профессор Бре­славль­ско­го (с 1872 года), Гей­дель­берг­ско­го (с 1884 года), Бер­лин­ско­го (в 1871-1872 годах и с 1887 года) университетов. По­сле­до­ва­тель ис­то­рической шко­лы пра­ва, пред­ста­ви­тель на­цио­на­ли­стического на­прав­ле­ния «гер­ма­ни­стов», ко­то­рое, стре­мясь най­ти ос­но­ву для но­во­го националього за­ко­но­да­тель­ст­ва, при­дер­жи­ва­лось мне­ния, что пра­во ис­хо­дит от на­ро­да, что су­ще­ст­ву­ет спе­ци­фи­че­ски немецкое по­ни­ма­ние пра­ва, не­за­ви­си­мое от рим­ско­го пра­ва , и что германское пра­во не ис­чез­ло с при­ня­ти­ем в Гер­ма­нии рим­ско­го пра­ва. Ис­ход­ный пункт воз­зре­ний Гирке - по­ня­тие германского то­ва­ри­ще­ст­ва или об­щи­ны, ко­то­рое он про­ти­во­пос­тав­лял ин­ди­ви­дуу­му - ос­но­ве бур­жу­аз­но­го ли­бе­ра­лиз­ма XIX века. Ис­тин­но германское пра­во, ор­га­ни­че­ски ро­ж­даю­щее­ся в не­драх то­ва­ри­ществ и ха­рак­те­ри­зую­щее­ся ду­хом общ­но­сти, под­чи­не­ни­ем лич­но­сти це­ло­му и т. п., Гирке счи­тал бо­лее вы­со­кой сту­пе­нью по срав­не­нию с пра­во­вы­ми сис­те­ма­ми, ос­но­ван­ны­ми на рим­ском пра­ве и прин­ци­пах ес­те­ст­вен­но­го пра­ва . Уде­лял боль­шое вни­ма­ние изу­че­нию ро­ли гиль­дий, по­ла­гая, что они слу­жи­ли ос­но­вой для фор­ми­ро­ва­ния городских об­щин. Под вли­яни­ем его взгля­дов про­ис­хо­ди­ло ста­нов­ле­ние со­ци­о­ло­гического под­хо­да к пра­ву (ин­сти­ту­цио­на­лизм), кон­цеп­ции со­ци­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, пра­ва ак­цио­нер­ных ком­па­ний, пра­ва ко­опе­ра­тив­ных ор­га­ни­за­ций и др.