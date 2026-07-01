Гирке (нем. Gierke), Отто Фридрих фон

Ги`рке (нем. Gierke), Отто Фридрих фон (11.01.1841, Штеттин, Пруссия, ныне Щецин, Польша — 10.10.1921, Берлин) — немецкий историк права, юрист. Сын прусского чиновника Юлиуса Гирке (1806—1855). Учился в школах в Бромберге (ныне Быдгощ, Польша) и Штеттине, изучал право в Берлинском и Гейдельбергском университетах (1857—1860). Учился у известных историков права К.-Г.-К. Безелера (1809—1888) и К.-Г. Хомайера (1795—1874), получил степень доктора юриспруденции (1860). Преподавал в Берлинском университете (с 1867 приват-доцент , с 1871 экстраординарный профессор ). Участник Австро-прусской войны 1866 и Франко-германской войны 1870—1871. С 1871 — профессор университета Фридриха-Вильгельма в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша), в 1884—1887 — профессор Гейдельбергского университета, с 1887 — профессор (в 1902—1903 — ректор) Берлинского университета. С 1909 — глава немецкого Общества юристов (Juristischen Gesellschaft). Член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук (1912, с 1917 — Российская академия наук). Главные труды: «Германское общинное право» («Das deutsche Genos-senschaftsrecht». Bd. 1—4. Berlin, 1868—1913) и «Германское частное право» («Deutsches Privatrecht». Bd. 1–3. Leipzig, 1895–1917). В политике Г. выступал сторонником сильной монархии прусского типа, ограниченной конституцией. Критиковал проект германского гражданского кодекса (1888) за включение элементов римского права, по мнению Г., несовместимых с исконной германской правовой традицией. Критиковал представителей исторической школы К.-Ф. фон Савиньи и догматической школы Б. Виндшейда. Г. рассматривал человека как общественное существо уже в силу его природы. Первой общинной организацией (ассоциацией) являлась семья, на смену которой позднее пришли родовые, а затем и общинные ассоциации. Для германских народов было якобы характерно особенно сильное стремление к ассоциацивности, принявшее форму «сотоварищества» («Genossenschaft»). Даже после возникновения у германцев государства (по Г., в VIII в.) к нему перешли не все функции свободных общин. Наряду с их остатками со временем появились новые формы ассоциаций: вотчинных, министериальных, вассально-ленных, городских, сословных. Эти ассоциации взяли на себя защиту интересов своих членов перед государ­ством, выражавшим общие интересы. Такой новый тип общности Г. видел в средневековых германских территориальных княжествах и, в особенности, в конституционной монархии Нового времени. Идеи Г. оказали влияние на становление социологического подхода к праву ( институционализм ), концепции социального законодательства, права акционерных компаний, права кооперативных организаций и др. Лит.: Kraushaar F. Aufbruch zu neuen Ufern: Die privatrechtlichen und rechtshistorischen Dissertationen der Berliner Universität im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts im Kontext der Rechts- und Fakultätsgeschichte. Ber- lin, 2014; Peters M. Die Genossen-schaftstheorie Otto v. Gierkes: (1841—1921). Göttingen, 2001; Thornhill C. German Political Philosophy: The Metaphysics of Law. Abingdon, 2007.