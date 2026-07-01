Гири, Варахгири Венката

Ги`ри, Варахгири Венката (10.08.1894, Берхампур — 23.06.1980, Мадрас, совр. Ченнаи) — индийский государственный деятель, президент Индии (1969—1974). Родился в семье преуспевающего адвоката 10 августа 1894 в г. Берхампуре (ныне в шт. Орисса). В 1916 получил высшее юридическое образование , закончив университет Дублина в Ирландии. В том же году за участие в Пасхальном восстании был выслан в Индию, где стал активным деятелем национально-освободительного движения. После получения Индией независимости, с 1947—1951 служил верховным комиссаром на Цейлоне (совр. Шри-Ланка), затем до 1967 поочередно занимал посты губернатора Уттар-Прадеш, Кералы и Майсура. В 1967 был избран вице-президентом страны. В 1969 Г. стал исполняющим обязанности президента Индии, позже при поддержке Индиры Ганди был избран на этот пост на 5-летний срок. Лит.: Majumdar R. C. History of the Freedom Movement in India: 3 Vol. Calcutta, 2004.