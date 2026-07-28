ГИРГОЛАВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ

Семён Семёнович Гирголав родился 2 (по новому стилю — 14) февраля 1881 года в городе Тифлисе (ныне — Тбилиси, Грузия). По национальности русский. В 1899 году с серебряной медалью окончил 2-ю Петербургскую классическую гимназию, в 1904 году — Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, после чего служил врачом сначала в пехотном полку, затем во флотском экипаже. С 1910 года работал в Военно-медицинской академии, был ассистентом, старшим ассистентом.

С 1919 года Гирголав возглавлял кафедру общей хирургии Военно-медицинской академии. Участвовал в Гражданской войне , будучи уполномоченным Революционного военного совета по организации помощи раненым на Западном фронте. С 1937 года руководил кафедрой Принимал участие также в боях на реке Халхин-Гол и в советско-финской войне , будучи консультантом-хирургом в действующей армии. Параллельно с работой в Военно-медицинской академии Гирголав занимал должность научного руководителя Ленинградского института травматологии и ортопедии.

С 1942 года Гирголав служил заместителем главного хирурга Рабоче-Крестьянской Красной Армии . Внёс большой вклад в организацию работы хирургических подразделений в годы Великой Отечественной войны . В 1943 году за научную разработку новых методов, ускоряющих лечение при обморожениях, Гирголаву совместно с группой других учёных был удостоен Сталинской премии 2-й степени. В том же году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта медицинской службы. В 1944 году, когда части 2-го Белорусского фронта готовились к наступлению на Наревском плацдарме, Гирголав принял на себя обязанности отсутствующего главного хирурга фронта. Под его руководством разрабатывался весь объём хирургической помощи на период наступления. Не раз Гирголав выезжал во фронтовые госпитали, оказывая тамошним работникам большую практическую помощь, обучая молодых специалистов. Когда главный хирург вернулся к исполнению обязанностей, он остался на фронте и продолжал организовывать работу хирургических подразделений. В 1944 году Гирголав был избран академиком Академии медицинских наук СССР.

В 1946 году Гирголав вернулся к работе в Военно-медицинской академии, руководил кафедрой госпитальной хирургии. В 1953 году ушёл с должности начальника кафедры, но оставался в академии профессором-консультантом. Умер 25 января 1957 года, похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.