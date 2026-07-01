ГИРАУТ ДЕ БОРНЕЛЬ

ГИРАУТ ДЕ БОРНЕЛЬ - провансальский трубадур.

Слу­жил при дво­рах раз­ных пра­ви­те­лей, в т. ч. Аль­фон­со II Це­ло­муд­рен­но­го; уча­ст­ник третье­го (« аль­би­гой­ско­го ») кре­сто­во­го по­хо­да. Мас­тер «тём­но­го сти­ля», для ко­то­ро­го ха­рак­тер­на лек­сическая изо­щрён­ность, при­чуд­ли­вость мыс­лей и об­ра­зов. Со­хра­ни­лось около 80 по­этических со­чи­не­ний Гираута де Борнеля, в том чис­ле: лю­бов­ные кан­со­ны, сир­вен­ты; по­этические пре­ния (ино­гда шут­ли­во­го ха­рак­те­ра), где сто­ро­ны от­стаи­ва­ют различные точ­ки зре­ния на лю­бовь и со­чи­ни­тель­ст­во; од­на аль­ба и др. Впо­след­ст­вии пе­ре­шёл к со­чи­не­нию сти­хов в «яс­ном сти­ле», на­стаи­вая на том, что оно тре­бу­ет не мень­ше­го тру­да и ис­кус­ст­ва. Гираут де Борнель упо­мя­нут у Дан­те («Чис­ти­ли­ще», XXVI, 119-120, а так­же в трак­та­те «О на­род­ном крас­но­ре­чии»).