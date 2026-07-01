ГИРАУТ ДЕ БОРНЕЛЬ
ГИРАУТ ДЕ БОРНЕЛЬ - провансальский трубадур.
Служил при дворах разных правителей, в т. ч. Альфонсо II Целомудренного; участник третьего («альбигойского») крестового похода. Мастер «тёмного стиля», для которого характерна лексическая изощрённость, причудливость мыслей и образов. Сохранилось около 80 поэтических сочинений Гираута де Борнеля, в том числе: любовные кансоны, сирвенты; поэтические прения (иногда шутливого характера), где стороны отстаивают различные точки зрения на любовь и сочинительство; одна альба и др. Впоследствии перешёл к сочинению стихов в «ясном стиле», настаивая на том, что оно требует не меньшего труда и искусства. Гираут де Борнель упомянут у Данте («Чистилище», XXVI, 119-120, а также в трактате «О народном красноречии»).