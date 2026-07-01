Гиральд Камбрийский (Джеральд де Барри)

Гира`льд Камбри`йский (Джеральд де Барри) (ок. 1146, Манорбиер, Пемброкшир — ранее 1223, Линкольн или Херефорд) — британский церковный деятель, писатель. Происходил из смешанной валлийской и англо-нормандской семьи, его отец был вассалом графа Пемброка. Получил образование в церковной школе в Сент-Дэвидсе, в аббатстве Глостер, затем в Париже. Его дядя, Дэвид Фиц-Джеральд, епископ Сент-Дэвидса, назначил его архидиаконом Брекона. После смерти епископа в 1176 Г. претендовал на кафедру, но король Генрих II отдал предпочтение другому кандидату. Г. К. продолжил обучение в Париже, потом вернулся в Уэльс, где в 1184 познакомился с Генрихом II и был принят на королевскую службу. Г. К. выполнял поручения короля и его сына Иоанна Безземельного, в том числе вел переговоры с валлийскими правителями. В 1196 по неясной причине он покинул королевский двор. В 1199 Г. К. был избран на кафедру Сент-Дэвидса, которую он стремился сделать центром самостоятельной церковной провинции Уэльса. Однако его противник, архиепископ Кентерберийский, пользовался поддержкой королевского двора, т. к. Г. К. считался ставленником валлийских «сепаратистов». Неоднократные путешествия Г. К. ко двору папы римского не принесли успеха, и в 1203 под давлением короля Иоанна он был лишен кафедры. Оставшиеся годы Г. К. провел в Англии, главным образом в Линкольне, занимаясь литературной деятельностью. Он совершил путешествие в Ирландию и паломничество в Рим , в 1216 выступил на стороне мятежных баронов и французского короля Людовика VIII против Иоанна Безземельного. Г. К. был плодовитым писателем, автором разнообразных по тематике сочинений. Своим основным трудом он считал «Жемчужину Церкви» («Gemma ecclesiastica») — подробное руководство для клириков о совершении таинств и церковных обрядов, поведении духовенства, пастырских, дисциплинарных и юридических вопросах. Трактат «Зерцало Церкви» («Speculum ecclesiae») в основном посвящен критике бенедиктин- ского и цистерцианского монаше­ства. Кроме писем, стихотворений, житий святых (в том числе Давида, покровителя Уэльса), в творчестве Г. К. особое место занимают апологетические и полемические труды, главным образом связанные с его борьбой за архиепископский статус Сент-Дэвидса; среди них — частично сохранившаяся автобиография («De rebus a se gestis»). Трактат «Наставление правителям» («De principibus instructione») фактически является памфлетом о жестоких и воин­ственных королях Англии, которым противопоставлены справедливые и миролюбивые Капетинги. Наибольшую известность приобрели сочинения Г. К., посвященные Ирландии и Уэльсу. Его родственники и знакомые участвовали в завоевании Ирландии (с 1169); писатель впервые побывал на острове в 1183 вместе с братом, Филиппом де Барри, который получил там держание. В 1185 Г. К. вновь посетил Ирландию в свите принца Иоанна. Он провел на острове более года и собрал материал для сочинений «Описание Ирландии» («Topographia Hibernica») и «Завоевание Ирландии» («Expugnatio Hibernica»). В 1188 Г. К. сопровождал Балдуина, архиепископа Кентербери, который отправился в Уэльс для проповеди крестового похода. После этого он написал «Путешествие по Уэльсу» («Itinerarium Kambriae») и «Описание Уэльса» («Descriptio Kambriae»). В этих трактатах приведены сведения об истории, культуре и быте кельтских народов. Географические и этнографические описания Г. К. содержат много ценных и нередко уникальных подробностей. Его сочинения об Ирландии и Уэльсе важны как свидетельство стороннего, хотя и небеспристрастного наблюдателя: Г. К. оправдывал англо-нормандскую экс­пансию, рассматривая ирландцев и валлийцев как примитивные, отставшие в развитии народы, не имеющие государственных институтов, городов и других признаков цивилизованного общества. Соч.: The Historical Works of Giraldus Cambriensis / Ed. by T. Wright. London, 1863. Лит.: Bartlett R. Gerald of Wales, 1146—1223. Oxford, 1982; Richter M. Giraldus Cambrensis: The Growth of the Welsh Nation. Aberystwyth, 1976; Roberts B. F. Gerald of Wales. Cardiff, 1982.