ГИППОН
ГИППОН - древний город в Северной Африке, около современного города Аннаба (Алжир).
Первоначально финикийский и карфагенский порт, во II веке до н. э. - в составе Нумидии, затем Рима (с середины I века до н. э.) и Византии (с 431 года н. э.).
Раскопками открыт римский город неправильной планировки (построен в узкой долине, на месте финикийского поселения), отличающийся обилием мрамора, необычно крупным масштабом и пышным убранством зданий с яркими нарядными напольными мозаиками, строгим великолепием огромного форума (I век, остатки мраморной колоннады коринфского ордера). Открыты также: система мощёных улиц; театр (I век, мраморное резное орнаментальное панно, рельефы с изображениями менады, Аполлона); фонтаны (в т. ч. в виде маски Горгоны); остатки акведука и цистерны II века; Южные термы (до III века); Большие северные термы (III век, мраморные полы и облицовка стен, мозаики); квартал вилл с мозаиками I-V веков. Комплекс христианских культовых зданий IV-V веков: 3-нефная базилика (апсида, 2 капеллы; мозаики, надгробия), баптистерий (V век) и др. Базилика Святого Августина (конец XIX века). Археологический музей.
Иллюстрации:
Гиппон. Остатки колоннады форума. I век. Архив БРЭ.