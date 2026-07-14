ГИППОН

ГИППОН - древний город в Северной Аф­ри­ке, около современного города Ан­на­ба ( Ал­жир ).

Пер­во­на­чаль­но фи­ни­кий­ский и кар­фа­ген­ский порт, во II веке до н. э. - в со­ста­ве Ну­ми­дии, за­тем Ри­ма (с середины I века до н. э.) и Ви­зан­тии (с 431 года н. э.).

Рас­коп­ка­ми от­крыт римский го­род не­пра­виль­ной пла­ни­ров­ки (по­стро­ен в уз­кой до­ли­не, на мес­те фи­ни­кий­ско­го по­се­ле­ния), от­ли­чаю­щий­ся оби­ли­ем мра­мо­ра, не­обыч­но круп­ным мас­шта­бом и пыш­ным уб­ран­ст­вом зда­ний с яр­ки­ми на­ряд­ны­ми на­поль­ны­ми мо­заи­ка­ми, стро­гим ве­ли­ко­ле­пи­ем ог­ром­но­го фо­ру­ма (I век, ос­тат­ки мра­мор­ной ко­лон­на­ды ко­ринф­ско­го ор­де­ра ). От­кры­ты так­же: сис­те­ма мо­щё­ных улиц; те­атр (I век, мра­мор­ное рез­ное ор­на­мен­таль­ное пан­но, рель­е­фы с изо­бра­же­ния­ми ме­на­ды, Апол­ло­на ); фон­та­ны (в т. ч. в ви­де мас­ки Гор­го­ны ); ос­тат­ки ак­ве­ду­ка и цис­тер­ны II века; Южные тер­мы (до III века); Боль­шие северные тер­мы (III век, мра­мор­ные по­лы и об­ли­цов­ка стен, мо­заи­ки); квар­тал вилл с мо­заи­ка­ми I-V веков. Ком­плекс хри­сти­ан­ских куль­то­вых зда­ний IV-V веков: 3-не­фная ба­зи­ли­ка (ап­си­да, 2 ка­пел­лы; мо­заи­ки, над­гро­бия), бап­ти­сте­рий (V век) и др. Ба­зи­ли­ка Святого Ав­гу­сти­на (конец XIX века). Ар­хео­ло­гический му­зей.

Иллюстрации:

Гип­пон. Ос­тат­ки ко­лон­на­ды фо­ру­ма. I век. Архив БРЭ.

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