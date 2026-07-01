Гиппократ

Гиппокра`т (греч. Ἱπποκράτης) (ок. 460 до н. э., о. Кос — ок. 370 до н. э., Ларисса) — древнегреческий врач, «отец медицины». Родился в семье потомственных целителей-асклепиадов, жрецов храма Асклепия. Много путешествовал, изучал мест-ные практики врачевания и лечил в разных районах греческого мира. Упомянут у Платона и Аристотеля, которые называют его великим врачом, имевшим самостоятельный научный метод. До нас дошел «Гиппократов корпус», составленный александрийскими учеными и включающий 72 сочинения различных авторов. Распознать подлинные произведения Г. пытались еще в древности: так, древнеримский врач Гален (II в. н. э.) считал принадлежащими Г. лишь 11 сочинений. Сейчас Г. чаще всего приписывают сочинения «Афоризмы», «О воздухе, воде и местности», «Прогнозы», «Диета в острых болезнях», «1 и 3 книга Эпидемий», «Вправление сочленений», «Переломы», «Раны головы». Г. был представителем косской школы медицины, обращавшей внимание на индивидуальность больного, в отличие от книдской школы, предписывавшей определенное лечение всем. Г. отделил медицину от религии, отрицая вмешательство богов в болезни человека. Он объяснял причины болезней природными факторами, неправильным питанием или образом жизни человека, описал влияние климата и пищи на здоровье. Излечение, по Г., производит природная сила, врач должен помогать ей, назначая режим, диету и «выводящие средства». Г. установил основные стадии болезни человека, выделил основные типы человеческих темпераментов (холерики, флегматики, меланхолики, сангвиники) и предписал методику лечения для каждого типа. Г. внес большой вклад в хирургию, усовершенствовал лечение переломов, вывихов, ран, разработал способы наложения повязок. Все выводы Г. основаны на тщательных наблюдениях и строгих фактах. С именем Г. связывают врачебную этику; «клятву Г.» до сих пор приносят медики, вступая в профессию. Соч.: Гиппократ. Сочинения / Пер. В. И. Руднева. Кн. [1]—3. М., 1936—1944. Лит.: Жак Ж. Гиппократ / Пер. с фр. Ростов-на-Дону, 1997; Кампос Родригес Д. Корпус Гиппократа как исторический источник. М., 1992.