Гипподам

Гиппода`м (греч. Ἱππόδαμος) Миле`тский (498 [485] — 408 [405] до н. э.) — известный греческий градостроитель, философ, метеоролог; считается создателем системы регулярной (ортогональной) городской планировки, которую со времен Аристотеля (Arist. Pol. VII. X. 4 1330d 21—26) называют его именем, хотя, судя по данным археологии, регулярная городская планировка существовала и раньше. Гипподамова система предусматривала четыре главных параллельных друг другу улицы и три поперечных; образовывавшийся в центре прямоугольный участок, свободный от застройки, предназначался для агоры и храмов. Схема Г. М. основывалась на теоретической модели идеального государства, описанной Аристотелем: она включала трехчленное деление граждан по роду занятий (ремесленники, земледельцы, воины) и земель (священные, общественные, частные). Такая городская планировка должна была воплощать рациональный общественный порядок. Г. М. применил свою систему на практике, разработав планировку Пирея (ок. 451—450 до н. э.), по приглашению Перикла, а также Фурий (ок. 444—443 до н. э.). Именно Пирей принес Г. М. славу: одна из площадей города названа в его честь. Иногда совсем юному Г. М. приписывают участие в восстановлении его родного Милета (479 до н. э.) после разрушения его персами; если так, то его участие в строительстве Родоса (408—407 до н. э.), о котором сообщает Страбон (XVI. 2. 9), должно было прийтись на его глубокую старость. Лит.: Burns A. Hippodamus and the Planned City // Historia. 1976. 25. P. 414—428; Falciai P. B. Ippodamo di Mileto. Architetto e filosofo: una ricostruzione filologica della personalità. Firenze, 1982; Gorman V. B. Miletos. The Ornament of Ionia: A History of the City to 400 B. C. E. Ann Arbor, 2001; Szidat J. Hippodamos von Milet: Seine Rolle in Theorie und Praxis der griechischen Stadtplanung // Bonner Jahrbücher. 1980. 180. S. 31—44; Tribel-Schubert Ch., Muss U. Hippodamos von Milet: Staatstheoretiker oder Stadtplaner? // Hephaistos. 1983/1984. 5—6. S. 37—59.