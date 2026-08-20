ГИППИЙ

ГИППИЙ (др.-греч. Ἱππίας) - старший сын Писистрата от первого брака, тиран Афин в 527-510 годах до н.э.

В 527–514 гг., участие в управлении принимал и его младший брат Гиппарх , в 514–510 гг. единолично. Возможно, при нем начинается чеканка афинских монет с совами. При Гиппии в Афинах разворачивается интенсивное строительство храма Афины на Акрополе («древний храм»), был заложен грандиозный храм Зевса Олимпийского, возведен алтарь двенадцати олимпийским богам на агоре. Фрагмент списка архонтов свидетельствует, что первоначально Гиппий придерживался мягкой политики по отношению к другим аристократическим группировкам: архонтами-эпонимами (по ним назывался год) были Клисфен в 525/4 г. до н.э., Мильтиад в 524/3 г. до н.э.

После убийства Гиппарха заговорщиками-аристократами в 514 г. до н.э. политика Гиппия по отношению к аристократам становиться жестче. Алкмеониды безуспешно пытаются его свергнуть; Спарта организует военные экспедиции против Гиппия, что привело в 510 г. до н.э. к свержению тирана, который бежал в Сигей в Троаде, а затем к персидскому царю Дарию. Гиппий сопровождал персидскую карательную экспедицию Датиса и Артаферна против греков в 490 г. до н.э. и находился при персидском войске во время битвы при Марафоне .