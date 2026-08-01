ГИППИУС ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
ГИППИУС ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА - русская писательница, литературный критик, публицист.
Отец - из обрусевших немецких дворян. Получила в основном домашнее образование (некоторое время обучалась в Киевском женском институте, 1877-1878 годы, частной гимназии Фишер в Москве, 1882). Дебютировала как поэт в 1888 году в журнале «Северный вестник». В 1889 году стала женой Д.С. Мережковского.
Для лирики Гиппиус, которая развивалась в русле зарождавшегося символизма, характерны мотивы томления по «неведомому», осознания своей избранности; контрасты глубокой религиозности и отчаяния, стремления к Богу и самоутверждения; её отличают преобладание рассудочного начала, афористичность в формулировке мыслей, а также разнообразие ритмов, особая напевность стиха. В 1890 году был опубликован первый рассказ Гиппиус «Злосчастная» (оригинальное название «Простая жизнь»; переименован редактором журнала «Вестник Европы» М.М. Стасюлевичем). В 1896 году вышли сборники «Новые люди» (включал рассказы и 12 стихотворений) и первый роман Гиппиус «Без талисмана» - о героях, ощущающих неблагополучие жизни и занятых поисками «новой правды», представления о которой у них, однако, крайне смутны. Духовные поиски самой Гиппиус на рубеже XIX-XX веков приняли отчётливо религиозную форму. Считая, что официальная церковь изжила себя, Гиппиус и Мережковский отстаивали идею «Новой Церкви», которая должна была способствовать религ. преображению жизни. Для обсуждения этих вопросов в доме Мережковских в Санкт-Петербурге были организованы Религиозно-философские собрания. В 1904 году вышел первый поэтический сборник Гиппиус - «Собрание стихов. 1889-1903 годы». В 1905 году вновь обозначился поворот в интересах Гиппиус: она обратилась к общественно-политическим проблемам, идее слияния революций - религиозной и политической. В 1906 году Мережковские и их близкий друг, критик и публицист Д.В. Философов выехали в Париж, где в 1907 году на французском языке опубликовали совместный антимонархический и антицерковный публицистический сборник «Царь и революция» («Le Tsar et la Révolution», русский перевод 1999).
Новые идеи нашли преломление в написанной Гиппиус в соавторстве с Мережковским и Философовым драме «Маков цвет» (1908), сборниках рассказов «Чёрное по белому» (1908), «Лунные муравьи» (1913), но масштабнее всего - в романах «Чёртова кукла» (1911), а также «Роман-царевич» (1913), в котором явно прослеживается влияние романа «Бесы» Ф.М. Достоевского. В 1908 году отдельной книгой («Литературный дневник») были изданы литературно-критические статьи Гиппиус, публиковавшиеся в течение ряда лет под псевдонимом Антон Крайний в различных периодических изданиях и принёсшие ей славу умного и резкого критика. В 1910 году появилось «Собрание стихов. Кн. 2. 1903-1909 годы». Свержение самодержавия в феврале 1917 года было с энтузиазмом воспринято Гиппиус, однако октябрьские события того же года вызвали резкое неприятие. В 1918 году вышел проникнутый антибольшевистским пафосом сборник «Последние стихи. 1914-1918 годы». В декабре 1919 года Мережковские покинули Петроград, тайно пересекли польскую границу и осенью 1920 года поселились в Париже.
Гиппиус активно сотрудничала в эмигрантских газетах («Последние новости», «За свободу!» и др.) и журналах («Современные записки», «Иллюстрированная Россия»); были изданы два поэтических сборника Гиппиус: «Стихи. Дневник 1911-1912 годы» (1922) и «Сияния» (1938); в 1925 году - два тома её воспоминаний «Живые лица» (о А.А. Блоке, В.Я. Брюсове, В.В. Розанове и др.); в 1929 году в газете «Возрождение» опубликован роман «Чужая любовь». Организованные в парижской квартире Мережковских собрания литературно-философского общества «Зелёная лампа» (1927-1939 годы; среди участников - Г.В. Адамович, И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, Г.В. Иванов, А.М. Ремизов, В.Ф. Ходасевич, Н.А. Бердяев, Л. Шестов и др.) стали средоточием интеллектуальной жизни русской эмиграции. После смерти Д.С. Мережковского (1941) Гиппиус приступила к работе над книгой о нём, которая осталась незавершённой («Дмитрий Мережковский», опубликована в 1951 году).