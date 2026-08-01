ГИППИУС ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА

ГИППИУС ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА - русская писательница, литературный критик, публицист.

Отец - из об­ру­сев­ших немецких дво­рян. По­лу­чи­ла в основном до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние (не­ко­то­рое вре­мя обу­ча­лась в Ки­ев­ском жен­ском институте, 1877-1878 годы, ча­ст­ной гим­на­зии Фи­шер в Мо­ск­ве, 1882). Де­бю­ти­ро­ва­ла как по­эт в 1888 году в журнале «Се­вер­ный вест­ник». В 1889 году ста­ла же­ной Д.С. Ме­реж­ков­ско­го .

Для ли­ри­ки Гиппиус, ко­то­рая раз­ви­ва­лась в рус­ле за­ро­ж­дав­ше­го­ся сим­во­лиз­ма, ха­рак­тер­ны мо­ти­вы том­ле­ния по «не­ве­до­мо­му», осоз­на­ния сво­ей из­бран­но­сти; кон­тра­сты глу­бо­кой ре­ли­ги­оз­но­сти и от­чая­ния, стрем­ле­ния к Бо­гу и са­мо­ут­вер­жде­ния; её от­ли­ча­ют пре­об­ла­да­ние рас­су­доч­но­го на­ча­ла, афо­ри­стич­ность в фор­му­ли­ров­ке мыс­лей, а так­же раз­но­об­ра­зие рит­мов, осо­бая на­пев­ность сти­ха. В 1890 году был опуб­ли­ко­ван пер­вый рас­сказ Гиппиус «Зло­сча­ст­ная» (ори­ги­наль­ное название «Про­стая жизнь»; пе­ре­име­но­ван ре­дак­то­ром журнала «Вест­ник Ев­ро­пы» М.М. Ста­сю­ле­ви­чем). В 1896 году вы­шли сборники «Но­вые лю­ди» (вклю­чал рас­ска­зы и 12 сти­хо­тво­ре­ний) и пер­вый ро­ман Гиппиус «Без та­лис­ма­на» - о ге­ро­ях, ощу­щаю­щих не­бла­го­по­лу­чие жиз­ни и за­ня­тых по­ис­ка­ми «но­вой прав­ды», пред­став­ле­ния о ко­то­рой у них, од­на­ко, край­не смут­ны. Ду­хов­ные по­ис­ки са­мой Гиппиус на ру­бе­же XIX-XX веков при­ня­ли от­чёт­ли­во ре­лигиозную фор­му. Счи­тая, что официальная цер­ковь из­жи­ла се­бя, Гиппиус и Ме­реж­ков­ский от­стаи­ва­ли идею «Но­вой Церк­ви», ко­то­рая долж­на бы­ла спо­соб­ст­во­вать ре­лиг. пре­об­ра­же­нию жиз­ни. Для об­су­ж­де­ния этих во­про­сов в до­ме Ме­реж­ков­ских в Санкт-Пе­тер­бур­ге бы­ли ор­га­низо­ва­ны Ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ские со­б­ра­ния. В 1904 году вы­шел пер­вый по­этический сборник Гиппиус - «Со­б­ра­ние сти­хов. 1889-1903 годы». В 1905 году вновь обо­зна­чил­ся по­во­рот в ин­те­ре­сах Гиппиус: она об­ра­ти­лась к об­щественно-по­ли­тическим про­бле­мам, идее слия­ния ре­во­лю­ций - ре­ли­ги­оз­ной и по­ли­ти­че­ской. В 1906 году Ме­реж­ков­ские и их близ­кий друг, кри­тик и пуб­ли­цист Д.В. Фи­ло­со­фов вы­еха­ли в Па­риж, где в 1907 году на французском язы­ке опуб­ли­ко­ва­ли со­вме­ст­ный ан­ти­мо­нар­хический и ан­ти­цер­ков­ный пуб­ли­ци­стический сборник «Царь и ре­во­лю­ция» («Le Tsar et la Révolution», русский перевод 1999).

Но­вые идеи на­шли пре­лом­ле­ние в на­пи­сан­ной Гиппиус в со­ав­тор­ст­ве с Ме­реж­ков­ским и Фи­ло­со­фо­вым дра­ме «Ма­ков цвет» (1908), сборниках рас­ска­зов «Чёр­ное по бе­ло­му» (1908), «Лун­ные му­ра­вьи» (1913), но мас­штаб­нее все­го - в ро­ма­нах «Чёр­то­ва кук­ла» (1911), а также «Ро­ман-ца­ре­вич» (1913), в ко­то­ром яв­но про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние ро­ма­на «Бе­сы» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го. В 1908 году отдельной кни­гой («Ли­те­ра­тур­ный днев­ник») бы­ли из­да­ны литературно-кри­тические ста­тьи Гиппиус, пуб­ли­ко­вав­шие­ся в те­че­ние ря­да лет под псевдонимом Ан­тон Край­ний в различных пе­рио­дических из­да­ни­ях и при­нёс­шие ей сла­ву ум­но­го и рез­ко­го кри­ти­ка. В 1910 году поя­ви­лось «Со­б­ра­ние сти­хов. Кн. 2. 1903-1909 годы». Свер­же­ние са­мо­дер­жа­вия в феврале 1917 года бы­ло с эн­ту­зи­аз­мом вос­при­ня­то Гиппиус, од­на­ко октябрьские со­бы­тия то­го же го­да вы­зва­ли рез­кое не­при­ятие. В 1918 году вы­шел про­ник­ну­тый ан­ти­боль­ше­ви­ст­ским па­фо­сом сборник «По­след­ние сти­хи. 1914-1918 годы». В декабре 1919 года Ме­реж­ков­ские по­ки­ну­ли Пет­ро­град, тай­но пе­ре­сек­ли поль­скую гра­ни­цу и осе­нью 1920 года по­се­ли­лись в Па­ри­же.

Гиппиус ак­тив­но со­труд­ни­ча­ла в эмиг­рант­ских га­зе­тах («По­след­ние но­во­сти», «За сво­бо­ду!» и др.) и жур­на­лах («Со­вре­мен­ные за­пис­ки», «Ил­лю­ст­ри­ро­ван­ная Рос­сия»); бы­ли из­да­ны два по­этических сборника Гиппиус: «Сти­хи. Днев­ник 1911-1912 годы» (1922) и «Сия­ния» (1938); в 1925 году - два то­ма её вос­по­ми­на­ний «Жи­вые ли­ца» (о А.А. Бло­ке, В.Я. Брю­со­ве, В.В. Ро­за­но­ве и др.); в 1929 году в газете «Воз­ро­ж­де­ние» опуб­ли­ко­ван ро­ман «Чу­жая лю­бовь». Ор­га­ни­зо­ван­ные в па­риж­ской квар­ти­ре Ме­реж­ков­ских со­б­ра­ния литературно-фи­лософского общества «Зе­лё­ная лам­па» (1927-1939 годы; сре­ди уча­ст­ни­ков - Г.В. Ада­мо­вич, И.А. Бу­нин, Б.К. Зай­цев, Г.В. Ива­нов, А.М. Ре­ми­зов, В.Ф. Хо­да­се­вич, Н.А. Бер­дя­ев , Л. Шес­тов и др.) ста­ли сре­до­то­чи­ем ин­тел­лек­ту­аль­ной жиз­ни русской эмиг­ра­ции. По­сле смер­ти Д.С. Ме­реж­ков­ско­го (1941) Гиппиус при­сту­пи­ла к ра­бо­те над кни­гой о нём, ко­то­рая ос­та­лась не­за­вер­шён­ной («Дмит­рий Ме­реж­ков­ский», опубликована в 1951 году).