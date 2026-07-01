ГИППИУС ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГИППИУС ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский музыковед-фольклорист.
В 1924 году окончил Институт истории искусств в Ленинграде, в 1930 году - аспирантуру при нём (руководитель Б.В. Асафьев), в 1928 году - научно-композиторский факультет Ленинградской консерватории, где учился у М.О. Штейнберга (композиция), Асафьева (история музыки), Н.А. Малько (дирижирование). Участник и инициатор многих фольклорных экспедиций, в т. ч. на Русский Север (1926-1930 годы), в Центральную Россию (1934-1935 годы), Белорусское Полесье, Армению, Узбекистан; изучал фольклор угро-финских, тюркских, палеоазиатских народов. Основатель (1927) и научный руководитель (до 1943 года) Фонограмархива при Институте русской литературы в Ленинграде. Заведующий кафедрой народной музыки Ленинградской (1939-1941 годы) и Московской (1944-1949 годы) консерваторий. В 1931-1952 годах старший научный сотрудник Института этнографии, в 1959-1963 годах - Института истории искусств (ныне Государственный институт искусствознания) в Москве. Редактор сборников «20 русских народных песен» (1979), «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» (тома 1-3, 1980-1990 годы), «Песни Заонежья в записях 1880-1980 годов» (1987) и др. Многие работы созданы совместно с женой - З.В. Эвальд (1894-1942 годы), в т. ч. сборника «Песни Пинежья» (1937).