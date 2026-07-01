ГИППИУС ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ГИППИУС ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский музыковед-фольклорист.

В 1924 году окон­чил Институт ис­то­рии ис­кусств в Ле­нин­гра­де, в 1930 году - ас­пи­ран­ту­ру при нём (ру­ко­во­ди­тель Б.В. Асафь­ев), в 1928 году - на­уч­но-ком­по­зи­тор­ский факультет Ле­нинградской консерватории, где учил­ся у М.О. Штейн­бер­га (ком­по­зи­ция), Асафь­е­ва (ис­то­рия му­зы­ки), Н.А. Маль­ко (ди­ри­жи­ро­ва­ние). Уча­ст­ник и ини­циа­тор многих фольк­лор­ных экс­пе­ди­ций , в т. ч. на Рус­ский Се­вер (1926-1930 годы), в Центральную Рос­сию (1934-1935 годы), Бе­ло­русское По­ле­сье, Ар­ме­нию, Уз­бе­ки­стан; изу­чал фольк­лор уг­ро-финских, тюркских, па­лео­ази­ат­ских на­ро­дов. Ос­но­ва­тель (1927) и на­учный ру­ко­во­ди­тель (до 1943 года) Фо­но­гра­мар­хи­ва при Институте русской ли­те­ра­ту­ры в Ле­нин­гра­де. Заведующий ка­фед­рой народной му­зы­ки Ле­нинградской (1939-1941 годы) и Московской (1944-1949 годы) кон­сер­ва­то­рий. В 1931-1952 годах стар­ший на­учный со­труд­ник Института эт­но­гра­фии, в 1959-1963 годах - Института ис­то­рии ис­кусств (ны­не Государственный институт ис­кус­ст­во­зна­ния) в Мо­ск­ве. Редактор сборников «20 рус­ских на­род­ных пе­сен» (1979), «На­род­ные пес­ни и ин­ст­ру­мен­таль­ные наи­гры­ши ады­гов» (тома 1-3, 1980-1990 годы), «Пес­ни За­оне­жья в за­пи­сях 1880-1980 годов» (1987) и др. Многие ра­бо­ты соз­да­ны совместно с же­ной - З.В. Эвальд (1894-1942 годы), в т. ч. сборника «Пес­ни Пи­не­жья» (1937).