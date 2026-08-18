ГИППАРХИЯ (др.-греч. ἱππαρχία, от ἵππоς ‒ «конь» и ἀρχή ‒ «власть»)
Звание или должность гиппарха, магистрата, уполномоченного командовать кавалерией в некоторых греческих полисах.
Так в Афинах было два гиппарха, ежегодно выбираемых из всех граждан, под началом которых находилось десять, тоже выборных, филархов. Эта военная магистратура была настолько важной, что в народном собрании кандидатов выбирали с помощью открытого голосования, а не жребия. Наличие двух гиппархов объясняется тем, что при построении в боевой порядок половина конницы ставилась на каждом фланге. Формально гиппархи подчинялись стратегам, но фактически были самостоятельны. По словам Аристотеля, гиппархи над конницей «имеют ту же власть, как стратеги над гоплитами. Они также подвергаются проверочному голосованию» (Арист. Аф. пол., 61, 4). В пределах своей компетенции афинские гиппархи могли быть судьями. В их обязанности входило следить за вооружением и обучением конницы, а также заботиться о пополнении ее состава. В Афинах избирали также одного гиппарха для командования конницей в афинской клерухии на Лемносе. У Ксенофонта есть небольшой трактат об обязанностях гиппарха. В Ахейском и Этолийском союзах гиппархия была второй по значимости магистратурой после стратегии. Кроме обычных для гиппарха обязанностей – обучение и командование конницей – гиппарх мог также выполнять дипломатические поручения и выступал в качестве политического лидера на союзных собраниях. Эта должность была последней ступенью к достижению высшего поста в союзе.
Кроме того, так же назвалось конное подразделение (около 500 человек) в македонском войске, а позднее – в эллинистических армиях.
Исторические источники:
Ксенофонт. Гиппарх или о начальнике конницы;
Аристотель. Афинская полития, 61, 4–6.
Иллюстрация:
Всадники с западного фриза Парфенона. Лондон, Британский музей.
Автор статьи: Л.Г. Печатнова