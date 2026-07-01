ГИПОТЕЗА
ГИПОТЕЗА - 1) научное утверждение, истинностное значение которого неопределённо;
2) метод научного познания, включающий в себя выдвижение и последующую эмпирическую (экспериментальную) проверку предположений;
3) структурный элемент научной теории или комплекса взаимосвязанных теорий.
В логической структуре Гипотезы обычно выделяют основание (посылки) и заключение, которое лишь с какой-то степенью вероятности может подтверждаться посылками. Логическая структура Гипотезы формально совпадает с аналогичной структурой правдоподобного умозаключения (индукции, аналогии, статистического вывода). Однако в отличие от последних истинность посылок Гипотеза всегда остаётся неопределённой, а сами эти посылки изменяются в ходе эволюции научного познания. Поэтому степень подтверждения заключения гипотезы её посылками также оказывается величиной исторически изменяющейся.
Являясь важнейшим методом научного познания, Гипотеза всегда выдвигается в ходе развития отдельной области науки с целью решения конкретных проблем: например, чтобы предсказать или объяснить новые экспериментальные данные, снять противоречие теории с результатами экспериментов, построить на основе фундаментальной теории частные теории или прикладные модели и т. д. Поэтому любая Гипотеза должна быть релевантной по отношению к таким проблемам или экспериментальным данным, которые она позволяет объяснить или предсказать. Она должна также содержать новую концептуальную информацию, обладать дополнительным (по сравнению с предшествующими или конкурирующими Гипотезами и теориями) теоретическим содержанием. Но даже если это содержание не получает эмпирического подтверждения, Гипотезы, направляя научное исследование в определённое русло, выполняет важную когнитивную функцию, поскольку при выдвижении новых Гипотез исследователи обязательно опираются на результаты эмпирических проверок (в т. ч. и отрицательные) их предшественниц.
В качестве научных утверждений Гипотезы должны удовлетворять критерию принципиальной эмпирической проверяемости (т. е. независимо от данного уровня развития науки). В современной науке эмпирическая проверка высокоабстрактных Гипотез обычно носит косвенный характер, она требует множества посредствующих звеньев в виде вспомогательных Гипотез, теоретических моделей, моделей экспериментальных установок и т. д. Принципиальная эмпирическая проверяемость научных Гипотез означает, что они обладают свойствами фальсифицируемости и верифицируемости (смотри Фальсификация, Верификация). Свойство фальсифицируемости фиксирует предположительный характер области применения научных Гипотез. Поскольку последние являются утверждениями ограниченной общности, они не только допускают, но также прямо или косвенно запрещают что-либо в исследуемой области (характерный пример - Паули принцип в квантовой механике, запрещающий существование двух или более электронов в одинаковых квантовых состояниях). Свойство верифицируемости позволяет установить и проверить относительное эмпирическое содержание Гипотезы. Наибольшую ценность представляет собой подтверждение такими экспериментальными данными, о существовании которых невозможно было предположить до выдвижения испытываемой Гипотезы. Свойство верифицируемости (так же как и фальсифицируемости) носит абсолютный характер, т. к. инстанцией, потенциально подтверждающей Гипотез, могут оказаться как известные, так и пока ещё не известные факты.