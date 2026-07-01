ГИПОТЕЗА

ГИПОТЕЗА - 1) на­учное ут­вер­жде­ние, ис­тин­но­ст­ное зна­че­ние ко­то­ро­го не­оп­ре­де­лён­но;

2) ме­тод на­учного по­зна­ния, вклю­чаю­щий в се­бя вы­дви­же­ние и по­сле­дую­щую эм­пи­ри­че­скую (экс­пе­ри­мен­таль­ную) про­вер­ку пред­по­ло­же­ний;

3) струк­тур­ный эле­мент на­учной тео­рии или ком­плек­са взаи­мо­свя­зан­ных тео­рий.

В ло­гической струк­ту­ре Гипотезы обыч­но вы­де­ля­ют ос­но­ва­ние (по­сыл­ки) и за­клю­че­ние, ко­то­рое лишь с ка­кой-то сте­пе­нью ве­ро­ят­но­сти мо­жет под­твер­ждать­ся по­сыл­ка­ми. Ло­гическая струк­ту­ра Гипотезы фор­маль­но сов­па­да­ет с ана­ло­гич­ной струк­ту­рой прав­до­по­доб­но­го умо­зак­лю­че­ния (ин­дук­ции, ана­ло­гии, ста­ти­стического вы­во­да). Од­на­ко в от­ли­чие от по­след­них ис­тин­ность по­сы­лок Гипотеза все­гда ос­та­ёт­ся не­оп­ре­де­лён­ной, а са­ми эти по­сыл­ки из­ме­ня­ют­ся в хо­де эво­лю­ции на­учного по­зна­ния. По­это­му сте­пень под­твер­жде­ния за­клю­че­ния ги­по­те­зы её по­сыл­ка­ми так­же ока­зы­ва­ет­ся ве­ли­чи­ной ис­то­ри­че­ски из­ме­няю­щей­ся.

Яв­ля­ясь важ­ней­шим ме­то­дом на­учного по­зна­ния, Гипотеза все­гда вы­дви­га­ет­ся в хо­де раз­ви­тия отдельной об­лас­ти нау­ки с це­лью ре­ше­ния кон­крет­ных про­блем: например, что­бы пред­ска­зать или объ­яс­нить но­вые экс­пе­риментальные дан­ные, снять про­ти­во­ре­чие тео­рии с ре­зуль­та­та­ми экс­пе­ри­мен­тов, по­стро­ить на ос­но­ве фун­даментальной тео­рии част­ные тео­рии или при­клад­ные мо­де­ли и т. д. По­это­му лю­бая Гипотеза долж­на быть ре­ле­вант­ной по от­но­ше­нию к та­ким про­бле­мам или экс­пе­риментальным дан­ным, ко­то­рые она по­зво­ля­ет объ­яс­нить или пред­ска­зать. Она долж­на так­же со­дер­жать но­вую кон­цеп­ту­аль­ную ин­фор­ма­цию, об­ла­дать до­пол­ни­тель­ным (по срав­не­нию с пред­ше­ст­вую­щи­ми или кон­ку­ри­рую­щи­ми Гипотезами и тео­рия­ми) тео­ре­тическим со­дер­жа­ни­ем. Но да­же ес­ли это со­дер­жа­ние не по­лу­ча­ет эм­пи­рического под­твер­жде­ния, Гипотезы, на­прав­ляя на­учное ис­сле­до­ва­ние в оп­ре­де­лён­ное рус­ло, вы­пол­ня­ет важ­ную ког­ни­тив­ную функ­цию, по­сколь­ку при вы­дви­же­нии но­вых Гипотез ис­сле­до­ва­те­ли обя­за­тель­но опи­ра­ют­ся на ре­зуль­та­ты эм­пи­рических про­ве­рок (в т. ч. и от­ри­ца­тель­ные) их пред­ше­ст­вен­ниц.

В ка­че­ст­ве на­учных ут­вер­жде­ний Гипотезы долж­ны удов­ле­тво­рять кри­те­рию прин­ци­пи­аль­ной эм­пи­рической про­ве­ряе­мо­сти (т. е. не­за­ви­си­мо от дан­но­го уров­ня раз­ви­тия нау­ки). В современной нау­ке эм­пи­рическая про­вер­ка вы­со­ко­аб­ст­ракт­ных Гипотез обыч­но но­сит кос­вен­ный ха­рак­тер, она тре­бу­ет множества по­сред­ст­вую­щих звень­ев в ви­де вспо­мо­гательных Гипотез, тео­ре­тических мо­де­лей, мо­де­лей экс­пе­риментальных ус­та­но­вок и т. д. Прин­ци­пи­аль­ная эм­пи­рическая про­ве­ряе­мость на­учных Гипотез оз­на­ча­ет, что они об­ла­да­ют свой­ст­ва­ми фаль­си­фи­ци­руе­мо­сти и ве­ри­фи­ци­руе­мо­сти (смотри Фаль­си­фи­ка­ция , Ве­ри­фи­ка­ция). Свой­ст­во фаль­си­фи­ци­руе­мо­сти фик­си­ру­ет пред­по­ло­жи­тель­ный ха­рак­тер об­лас­ти при­ме­не­ния на­уч­ных Гипотез. По­сколь­ку по­след­ние яв­ля­ют­ся ут­вер­жде­ния­ми ог­ра­ни­чен­ной общ­но­сти, они не толь­ко до­пус­ка­ют, но так­же пря­мо или кос­вен­но за­пре­ща­ют что-ли­бо в ис­сле­дуе­мой об­лас­ти (ха­рак­тер­ный при­мер - Пау­ли прин­цип в кван­то­вой ме­ха­ни­ке, за­пре­щаю­щий су­ще­ст­во­ва­ние двух или бо­лее элек­тро­нов в оди­на­ко­вых кван­то­вых со­стоя­ни­ях). Свой­ст­во ве­ри­фи­ци­руе­мо­сти по­зво­ля­ет ус­та­но­вить и про­ве­рить от­но­си­тель­ное эм­пи­рическое со­дер­жа­ние Гипотезы. Наи­боль­шую цен­ность пред­став­ля­ет со­бой под­твер­жде­ние та­ки­ми экс­пе­риментальными дан­ны­ми, о су­ще­ст­во­ва­нии ко­то­рых не­воз­мож­но бы­ло пред­по­ло­жить до вы­дви­же­ния ис­пы­ты­вае­мой Гипотезы. Свой­ст­во ве­ри­фи­ци­руе­мо­сти (так же как и фаль­си­фи­ци­руе­мо­сти) но­сит аб­со­лют­ный ха­рак­тер, т. к. ин­стан­ци­ей, по­тен­ци­аль­но под­твер­ждаю­щей Гипотез, мо­гут ока­зать­ся как из­вест­ные, так и по­ка ещё не из­вест­ные фак­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)