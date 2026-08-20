ГИПОКРИТ (др.-греч. ὑποκριτής, букв. «дающий ответ»)

Первоначально участник хора (исполнявшего дифирамбы в честь Диониса), который выделился из состава хора и вступил с ним в диалог.

Начало драматических постановок в Афинах (традиционная дата – 534 г. до н.э.) связывают с именем Феспида. У него впервые появился исполнитель из состава хора, который отделился от хора и своими репликами отвечал на хоровые партии. Этого пока единственного актера стали именовать гипокритом, т. е. «отвечающим» хору (Diog. L., III, 56).

Уже в древней Греции слово «гипокрит» обозначало, кроме актера, лицемера, ханжу, дурного человека, который притворялся добродетельным. В обоих этих значениях слово «гипокрит» употребляется и в русском языке, хотя сейчас считается устаревшим.

Автор статьи: О.В. Кулишова