ГИПНОС (др.-греч. Ὕπνος)

В древнегреческой мифологии бог сна.

Гипнос (букв. «сон») – олицетворение сна, сын богини ночи Никты, брат бога смерти Танатоса (Hesiod. Theog., 211-212; 756; Il., XIV, 231). Гипнос, в отличие от своего двойника Смерти-Танатоса, благосклонен к людям, имеет тихий и спокойный нрав (Hesiod. Theog., 762-766). Согласно Гесиоду, обиталище братьев находится на краю света (Theog., 759). Овидий подробно описывает пещеру в Киммерийской земле, где обитает Гипнос: там царят покой, тишина и полумрак, около пещеры цветут маки и бесчисленные травы, из скалы вытекает ручей забвения; внутри пещеры на роскошном ложе почивает Гипнос, которого окружают многочисленные сновидения (Met., XI, 592-620). У Гомера, однако, Гипнос живет на Лемносе (Il., XIV, 230-231).

Гесиод говорит, что Гелиос никогда не смотрит на братьев Гипноса и Танатоса (Theog., 759-760; ср.: Ovid. Met., 594-596). У Гомера Гипнос часто выступает посланцем Зевса (Il., II, 7 etc.). Гера дважды вовлекала Гипноса в свои интриги против Зевса (Il., XIV, 231-291): первый раз Гипнос усыпил Зевса, чтобы он не помешал Гере преследовать Геракла, от гнева Зевса Гипноса спасла тогда его мать, Никта; второй раз Гера уговорила Гипноса усыпить Зевса, чтобы дать ахейцам возможность победить в сражении, в награду он получил в жены из рук Геры хариту Пасифею (Il., XIV, 267-269; 275-276); Афина посылает Гипноса к Пенелопе, чтобы благотворный сон вернул ей красоту (Od., XVIII, 192-193).

У Гомера Гипнос имеет человеческий облик, но превращается в птицу (Il., XIV, 286-291); чаще всего в античности он представлялся крылатым юношей, который усыпляет, взмахнув ветвью, смоченной водой из реки забвения Леты, или коснувшись ею чела того, на которого направляет свои чары (Verg. Aen., V, 854-856), в другой версии он использует для этих целей усыпляющий напиток.

У Павсания засвидетельствован культ Гипноса в Трезене (II, 31, 3).

В искусстве образ Гипноса часто оказывается связанным с братом Танатосом и матерью Никтой. Популярный сюжет в вазописи – Гипнос и Танатос по приказу Зевса переносят в Ликию тело погибшего под Троей Сарпедона (Il., XVI, 671-673). На знаменитом ларце коринфского тирана Кипсела, описанном Павсанием, были изображены два мальчика – белый, спящий на руках у матери, и черный, которых Павсаний отождествляет соответственно с Гипносом и Танатосом (Paus., V, 18, 1). Статуя Гипноса эллинистического времени, известная по римским копиям, изображает Гипноса, скользящего над землей и льющего из рога усыпляющий напиток.

В Риме Гипносу соответствовал Сомнус (лат. somnus «сон»). С именем Гипноса связно происхождение понятия «гипноз».

Иллюстрация :

Гипнос и Танатос несут тело Сарпедона, за ними наблюдает Гермес. Сторона А аттического краснофигурного кратера (т.н. кратера Эвфориона). Около 515 г. до н.э. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова