ГИПЕРИД (др.-греч. Ὑπερείδης)

Афинский оратор, логограф .

Гиперид входил в канон десяти аттических ораторов, составленный александрийскими грамматиками Аристофаном Византийским и Аристархом Самофракийским (III в. до н.э.). О его ранних годах известно немного: его отец – Главкипп, родной дем – Коллит; он учился риторскому искусству у Исократа , философии – у Платона. Был человеком состоятельным, владел поместьем в Элевсине , домами в Афинах и Пирее и даже в один год (339 г. до н.э.) исполнял две литургии – триерархию и хорегию, что вообще-то противоречило правилам (Ps.-Plut. Mor., 848e). Гиперид был известен своими связями с самыми дорогими и изысканными гетерами своего времени: Миринной, Аристагорой, Филой и Фриной (Ps.-Plut. Mor., 849d-e; Athen., XIII, 590с-d). Последнюю он защищал на судебном процессе, когда один из отвергнутых любовников обвинил гетеру в безбожии. Выведя Фрину на бему, Гиперид порвал одежду, обнажив грудь; судьи тогда, воочию убедившись, как неотразимо прекрасна Фрина , не смогли поднять руку на красоту и оправдали гетеру (Ps.-Plut. Mor., 849e).

По своим взглядам Гиперид примыкал к антимакедонской группировке Демосфена . Его имя связано с некоторыми политическими процессами середины IV в.: в 343 г. он выступил с обвинением в виде исангелии против Филократа, участника всех трех посольств к Филиппу Македонскому, автора «Филократова мира» с Македонией 346 г. до н.э. Филократ вынужден был удалиться в изгнание, чтобы избежать смерти; ему был заочно вынесен смертный приговор (Hyp. IV, 29-30; Aeschin., II, 6). После битвы при Херонее (338 г. до н.э.) Гиперид сам оказался под судом, когда его политический противник Аристогитон внес против него графэ параномон – жалобу на противозаконие. Оратор тогда предложил наделить гражданскими правами метеков и освободить рабов, которые могли бы встать на защиту Афин, если вдруг Филипп Македонский попытался бы пойти походом на город (Hyp., fr. 32, Sauppe; Dem., XXVI, 11–14; Ps.-Plut. Mor. 849a–f). Гиперид не скрывал, что его псефизма противоречит законам, но оправдывал её чрезвычайной ситуацией: «Не я написал псефизму, а битва при Херонее» (Ps.-Plut. Mor., 849a).

Гиперид и дальше продолжал оставаться одним из самых принципиальных противников Македонии. В 333 г. до н.э. он возражал против отправки триер Александру Македонскому (Ps.-Plut. Mor. 848e; Plut. Phoc., 21). В своих речах Гиперид возбуждал патриотический дух и призывал сограждан к борьбе: он стал наряду с Леосфеном одним из инициаторов Ламийской войны против Македонии (323-322 гг. до н.э.). Возглавив коалицию полисов, афиняне после смерти Александра Македонского попытались вернуть независимость, но потерпели поражение от македонского военачальника Антипатра. В память об афинянах, павших в этой войне, Гиперид произнес надгробную речь.

Когда Антипатр потребовал выдачи Гиперида в числе врагов Македонии, тот бежал из Афин вместе с Демосфеном и другими. Гиперид отправился на о-в Эгину . Вскоре он был силой захвачен в святилище то ли Эака (Plut. Dem.28), то ли Посейдона (Ps.-Plut. Mor., 849b), то ли Деметры в Гермионе (Plut. Phoc. 29). Когда его привезли к Антипатру, оратора подвергли пыткам и, по одной версии, вырезали язык (Plut. Dem.28; Ps.-Plut. Mor. 849с), а по другой, он сам его откусил, чтобы не выдать никаких тайн (Ps.-Plut. Mor. 849b). Место смерти также указывается разное: Коринф, Клеоны в Арголиде или Македония (Ps.-Plut. Mor. 849b-c).

Гипериду приписывалось 77 речей, впрочем, 25 казались сомнительными еще античным комментаторам (Ps.-Plut. Mor. 849d). Средневековый манускрипт, содержавший большую часть наследия Гиперида, погиб при взятии турками венгерской Буды в XVI в., однако значительные фрагменты речей оратора и его речь в защиту Евксениппа были найдены на папирусах при раскопках в Египте в 1847 г. и 1856 г. В 2002 г. фрагменты еще двух речей Гиперида были обнаружены при исследовании Архимедова палимпсеста.

Сочинения:

Minor Attic orators. Vol. II. Cambridge, Mass.; London, 1952 (Loeb Classical Library);

Hyperidis Orationes / Rec. C.Jensen. Stuttgart: Teubneri, 1974;

Исократ. Малые аттические ораторы / Под общ. ред. Э.Д. Фролова. М., 2013.

Исторические источники:

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Демосфен. Фокион;

Псевдо-Плутарх. Жизнеописания десяти ораторов: Гиперид;

Афиней. Пир мудрецов. Кн. XIII.

Иллюстрация :

Гиперид. Римская копия I в. н. э. с греческого оригинала III в. до н. э. Копенгаген, Новая Карлсбергская глиптотека.