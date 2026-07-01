ГИПЕРБОРЕИ (др.-греч. Ὑπερβόρειοι, лат. Hyperborei)

В древнегреческой мифологии народ, живущий на крайнем севере («за Бореем» – северным ветром). Гипербореи особенно почитали Аполлона и были любимы им; впервые этот народ упомянут у Гесиода (fr. 150, 21 sqq. M-W).

Для Пиндара земля гипербореев – благословенный край, где Аполлон проводит зиму, покидая Дельфы, а добраться сюда под силу только таким греческим героям, как Персей или Геракл (Pind. Pyth., X, 29-47; Ol., III, 16 sqq.). Гипербореи пребывают в состоянии безмятежного счастья и покоя, даже смерть для них – избавление от пресыщения жизнью, и они, испытав все наслаждения жизни, броаются в море (Plin. Nat. Hist., IV, 26) Страна гипербореев оказывается волшебным местом, куда могут переноситься и где могут исчезать предметы и люди. Например, сюда был перенесен дельфийский храм Аполлона, сделанный из лавра (Paus., X, 5, 9), а также лидийский царь Крез с погребального костра (Bacchyl., III, 57). Целый ряд преданий рассказывает о том, что приношения «первых плодов» Аполлону на Делос гипербореи отправляли, оставляя их на границе с соседями, эти дары доходили до Делоса через целую цепочку посредников (Herod., IV, 33-35, ср.: Callim. Hymn., 281-299; Paus., I, 31, 2). Выходцами из страны гипербореев считались мудрецы и служители Аполлона Абарис и Аристей (Herod., IV, 13-15). В Новое время делались многочисленные попытки отождествить легендарных гипербореев с тем или иным историческим народом.

Автор статьи: О.В. Кулишова