ГИПЕРБОЛА

ГИПЕРБОЛА - стилистическая фигура, неправдоподобное преувеличение тех или иных свойств изображаемого предмета или явления.

Име­ет це­лью уси­ле­ние вы­ра­зи­тель­но­сти ре­чи (например, «ред­кая пти­ца до­ле­тит до се­ре­ди­ны Днеп­ра», Н.В. Го­голь ). Гипербола мо­жет со­че­тать­ся с другими сти­ли­стическими фи­гу­ра­ми (например, ги­пер­бо­лическая ме­та­фо­ра, срав­не­ние). Наи­бо­лее ха­рак­тер­на для фольк­лор­ных и са­ти­рических жан­ров, час­то свой­ст­вен­на ора­тор­ско­му сти­лю, ро­ман­тич . по­эзии. Про­ти­во­по­лож­ная Гиперболе сти­ли­стическая фи­гу­ра - ли­то­та.

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