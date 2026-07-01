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ГИПЕРБОЛА
ГИПЕРБОЛА - стилистическая фигура, неправдоподобное преувеличение тех или иных свойств изображаемого предмета или явления.
Имеет целью усиление выразительности речи (например, «редкая птица долетит до середины Днепра», Н.В. Гоголь). Гипербола может сочетаться с другими стилистическими фигурами (например, гиперболическая метафора, сравнение). Наиболее характерна для фольклорных и сатирических жанров, часто свойственна ораторскому стилю, романтич. поэзии. Противоположная Гиперболе стилистическая фигура - литота.
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