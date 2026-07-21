Гипербол

Гипе`рбол (греч. Ὑπέρβολος) — афинский политик конца V в. до н. э., демагог. После гибели в 422 до н. э. Клеона пытался выдвинуться на первый план, был членом Совета пятисот (см. Буле). Предпринял попытку изгнать Алкивиада или Никия посредством остракизма, но оказался изгнанным сам. Остракизм Г. в 415 до н. э. (?) стал последним в истории Афин. Современники (Фукидид, Аристофан) осуждали Г. за заигрывание с толпой (охлос). Был убит на о. Самос олигархами в 411 до н. э. Лит.: Карпюк С. Г. Гипербол, «человек негодный» // Вестник древней истории. 1998. № 4. С. 142—156; Суриков И. Е. Остракизм в Афинах. М., 2006.