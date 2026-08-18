ГИПАТИЯ

ГИПАТИЯ, Ипатия (др.-греч. Ὑπατία, лат. Hypatia) - древнегреческий математик и астроном.

Гипатия была дочерью математика и астронома Теона Александрийского, последнего главы александрийского Мусейона ; под его руководством она получила образование. Гипатия была последовательницей Платона и Плотина. Вышла замуж за математика Исидора. Гипатия принимала участие в политике, имея влияние на префекта города Ореста, выступала с публичными лекциями о Платоне, Аристотеле и других философах. Сочинения Гипатии не сохранились. «Суда» сообщает о том, что она была автором комментариев к «Арифметике» Диофанта в 13 книгах и «Коническим сечениям» Аполлония из Перги и «Астрономического канона» (вероятно, комментарий на «Альмагест» Клавдия Птолемея ). В марте 415 г. группа христиан – александрийских параболанов, близких к епископу Кириллу, - под руководством некоего чтеца Петра напала на Гипатию и убила ее.

Иллюстрация :

Рафаэль. "Афинская школа". Фрагмент.