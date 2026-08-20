ГИПАСПИСТЫ (др.-греч. ὑπασπισταί ‒ «щитоносцы»)

Пешие гвардейцы в македонском войске.

Гипасписты возникли из пешей свиты македонских царей. Их непосредственной обязанностью была охрана царя на поле боя и в мирное время. Ко времени Александра Великого (336–323 гг. до н.э.) гипасписты представляли собой особое вооруженное формирование элитной македонской пехоты (3000 чел.). Гипасписты делились на три подразделения, хилиархии (по 1000 чел. в каждой). В их число входила «царская хилиархия», так называемая агема гипаспистов, которая являлась пешей лейб-гвардией царя Македонии.

Принцип набора в ряды гипаспистов неясен. Возможно, ими становились особо отличившиеся, специально отобранные царем пехотинцы. В начале восточных походов Александра общее командование подразделениями гипаспистов осуществлял Никанор, сын Пармениона . Кто занимал этот пост после его кончины (331 г. до н.э.) и до индийской кампании (326–325 гг. до н.э.), низвестно. В битве при Гидаспе (326 г. до н.э.) гипаспистами командовал Селевк , сын Антиоха, будущий создатель крупнейшего государства диадохов . Насколько можно судить, гипасписты были вооружены прямым мечом, а также копьем, длина которого, видимо, соответствовала длине копья греческого гоплита (2,2 м), хотя не исключено и то, что они были вооружены пехотной пикой-сариссой. Их защитное вооружение состояло из льняного панциря, круглого гоплитского щита, высоких поножен, бронзового шлема, по-видимому, фригийского типа.

Гипасписты, вероятно, имели и другое название – аргираспи́ды (греч. ἀργυράσπιδες – «среброщитые») (под таким названием известны в более позднее время). После смерти Александра они принимали активное участие в событиях начала борьбы диадохов, его полководцев. Сражаясь под командованием Эвмена из Кардии в битве при Габиене (316 г. до н.э.), аргираспиды, после того как противник захватил их обоз, выдали своего командующего Антигону Одноглазому. Последний, памятуя о предательстве, расселил их по отдельным гарнизонам в Арахосии (область в Азии), у восточных рубежей своих владений. Гипасписты встречаются и в последующую эллинистическую эпоху – в армиях Антигонидов , Селевкидов и Птолемеев. В войске Антигонидов, по-видимому, так назывались офицеры нижнего звена.

Источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. XVII-XIX;

Плутарх. Биографии Александра и Эвмена;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XI-XIV;

Полибий. История.

Автор статьи: М.М. Холод