Гиоргадзе, Григорий Григорьевич

Гиорга`дзе, Григорий Григорьевич (27.07.1927 — 2005) — советский и грузинский востоковед, член-корреспондент Академии наук Грузии, специалист огромного научного и культурного диапазона, автор более ста работ по истории древней Анатолии. Большинство исследований Г. посвящены вопросам социально-экономической истории хеттов и их контактам с сопредельными народами. Работы Г., отличающиеся кропотливым анализом хеттских клинописных источников, внесли значительный вклад в изучение различных аспектов функционирования хеттского общества и государства. С 1988 на протяжении ряда лет Г. возглавлял отдел истории Древнего Востока Института истории, археологии и этнографии АН Грузии. Благодаря его усилиям в этом отделе сохранились и продолжали развиваться традиции отечественной хеттологии. Лит.: Текст Анитты и некоторые вопросы ранней истории хеттов // Вестник древней истории. 1965, № 4; Хетты и хурриты по древнехетт­ским источникам // Там же. 1969, № 1; Наследование царской власти в древнехеттском государстве (до Телепину) / Вопросы древней истории (Кавказско-ближневосточный сборник, III). Тбилиси, 1970; Очерки по социально-экономической истории хеттского государства. Тбилиси, 1973; Хеттское царство / История Древнего мира. Кн. I. Ранняя древность / Под ред. И. М. Дьяконова. М., 1982.