ГИНЗБУРГ НАТАЛИЯ
ГИНЗБУРГ НАТАЛИЯ - итальянская писательница.
Из еврейской семьи; отец - профессор-антифашист Дж. Леви. Посещала лекции в Туринском университете (1935). Печаталась с 1934 года. Центральное место в прозе Гинзбург занимает семейная тема: психологические повести «Это было так» («È stato così», 1947, русский перевод 1981) и «Валентино» («Valentino», 1957, русский перевод 1989), автобиографический роман «Семейные беседы» («Lessico famigliare», 1963, русский перевод 1989), эпистолярный роман «Дорогой Микеле» («Caro Michele», 1973, русский перевод 1989, экранизация М. Моничелли - 1976), биографическое эссе «Семья Мандзони» («La famiglia Manzoni», 1983) и др. Среди других сочинений: эссе, мемуары, комедии, переводы на итальянский язык произведений Г. де Мопассана, М. Пруста, Г. Флобера.