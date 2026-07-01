ГИНЗБУРГ НАТАЛИЯ

ГИНЗБУРГ НАТАЛИЯ - итальянская писательница.

Из еврейской се­мьи; отец - про­фес­сор-ан­ти­фа­шист Дж. Ле­ви. По­се­ща­ла лек­ции в Ту­рин­ском университете (1935). Пе­ча­та­лась с 1934 года. Центральное ме­сто в про­зе Гинзбург за­ни­ма­ет се­мей­ная те­ма: пси­хо­ло­гические по­вес­ти «Это бы­ло так» («È stato così», 1947, русский перевод 1981) и «Ва­лен­ти­но» («Valentino», 1957, русский перевод 1989), ав­то­био­гра­фический ро­ман «Се­мей­ные бе­се­ды» («Lessico famigliare», 1963, русский перевод 1989), эпи­сто­ляр­ный ро­ман «До­ро­гой Ми­ке­ле» («Caro Michele», 1973, русский перевод 1989, эк­ра­ни­за­ция М. Мо­ни­чел­ли - 1976), био­гра­фическое эс­се «Се­мья Манд­зо­ни» («La famiglia Manzoni», 1983) и др. Сре­ди других со­чи­не­ний: эс­се, ме­муа­ры, ко­ме­дии, пе­ре­во­ды на итальянский язык про­из­ве­де­ний Г. де Мо­пас­са­на , М. Пру­ста , Г. Фло­бе­ра.