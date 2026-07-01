ГИНЗБУРГ МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ГИНЗБУРГ МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский архитектор, теоретик архитектуры, действительный член РАХН, действительный член АА СССР (1939).

Окон­чил АХ в Ми­ла­не (1914) и Риж­ский по­ли­тех­нический институт в Мо­ск­ве (1917). Пре­по­да­вал в Московском институте гражданских ин­жене­ров. С 1921 года пре­по­да­вал во Вху­те­ма­се (профессор с 1923 года) и в МВТУ. Член-уч­ре­ди­тель и заместитель пред­се­да­те­ля Об­ще­ст­ва со­вре­мен­ных ар­хи­тек­то­ров (ОСА; 1925-1932 годы). Главный ре­дак­тор жур­на­лов «Ар­хи­тек­ту­ра» (1923) и «Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра» (1926-1930 годы; до 1929 года совместно с А.А. Вес­ни­ным), для ко­то­рых пи­сал про­грамм­ные ста­тьи. Член орг­ко­ми­те­та, за­тем - прав­ле­ния Сою­за советских ар­хи­тек­то­ров.

На­чав в 1-й половине 1920-х годов с тео­ре­тического обос­но­ва­ния за­дач и пу­тей ста­нов­ле­ния но­вой ар­хи­тек­ту­ры, Гизбург сыг­рал су­ще­ст­вен­ную роль в ор­га­ни­зационном объ­е­ди­не­нии ар­хи­тек­то­ров-кон­ст­рук­ти­ви­стов, за­ост­ре­нии со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ки и вне­дре­нии функ­цио­наль­но­го ме­то­да в творческую прак­ти­ку ОСА. Раз­ра­бо­тал (и час­тич­но осу­ще­ст­вил) но­ва­тор­ские пред­ло­же­ния в сфе­ре мас­со­во­го жи­ли­ща, в т. ч. ост­ро­ум­ную схе­му бло­ки­ров­ки яче­ек, но­вые ти­пы жи­лых зда­ний, ком­плек­сов и рай­он­ной пла­ни­ров­ки. С середины 1930-х годов за­ни­мал­ся про­бле­мой ин­ду­ст­риа­ли­за­ции жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва. Основные ра­бо­ты: кон­курс­ные про­ек­ты зда­ний Рус­черн­тор­га (1926) и Орг­ме­тал­ла (1926-1927 годы), До­ма Со­ве­тов в Ма­хач­ка­ле (1926), Зе­лё­но­го го­ро­да под Мо­сквой (1930, совместно с М.О. Бар­щем), Двор­ца Со­ве­тов в Мо­ск­ве (1932, совместно с X. Хас­сен­п­флу­гом и С.А. Ли­са­го­ром), Музыкального те­ат­ра имени Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко (1953); про­ект рай­он­ной пла­ни­ров­ки Южного бе­ре­га Кры­ма (середина 1930-х годов, ру­ко­во­ди­тель кол­лек­ти­ва); жи­лые до­ма - Гос­стра­ха на улица Ма­лая Брон­ная (1926, совместно с В.Н. Вла­ди­ми­ро­вым) и Нар­ком­фи­на на Но­вин­ском буль­ва­ре (1928-1930 годы, совместно с И.Ф. Ми­ли­ни­сом) в Мо­ск­ве; Дом пра­ви­тель­ст­ва в Ал­ма-Ате (1928-1931 годы, совместно с Ми­ли­ни­сом; ны­не зда­ние университета), са­на­то­рий Нар­ком­тяж­про­ма (имени Г.К. Орд­жо­ни­кид­зе ) в Ки­сло­вод­ске (1935-1938 годы, ру­ко­во­ди­тель кол­лек­ти­ва). Ав­тор книг «Ритм в ар­хи­тек­ту­ре» (1923), «Стиль и эпо­ха» (1924), «Жи­ли­ще» (1934).