ГИНЗБУРГ МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ГИНЗБУРГ МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский архитектор, теоретик архитектуры, действительный член РАХН, действительный член АА СССР (1939).
Окончил АХ в Милане (1914) и Рижский политехнический институт в Москве (1917). Преподавал в Московском институте гражданских инженеров. С 1921 года преподавал во Вхутемасе (профессор с 1923 года) и в МВТУ. Член-учредитель и заместитель председателя Общества современных архитекторов (ОСА; 1925-1932 годы). Главный редактор журналов «Архитектура» (1923) и «Современная архитектура» (1926-1930 годы; до 1929 года совместно с А.А. Весниным), для которых писал программные статьи. Член оргкомитета, затем - правления Союза советских архитекторов.
Начав в 1-й половине 1920-х годов с теоретического обоснования задач и путей становления новой архитектуры, Гизбург сыграл существенную роль в организационном объединении архитекторов-конструктивистов, заострении социальной проблематики и внедрении функционального метода в творческую практику ОСА. Разработал (и частично осуществил) новаторские предложения в сфере массового жилища, в т. ч. остроумную схему блокировки ячеек, новые типы жилых зданий, комплексов и районной планировки. С середины 1930-х годов занимался проблемой индустриализации жилищного строительства. Основные работы: конкурсные проекты зданий Русчернторга (1926) и Оргметалла (1926-1927 годы), Дома Советов в Махачкале (1926), Зелёного города под Москвой (1930, совместно с М.О. Барщем), Дворца Советов в Москве (1932, совместно с X. Хассенпфлугом и С.А. Лисагором), Музыкального театра имени Вл.И. Немировича-Данченко (1953); проект районной планировки Южного берега Крыма (середина 1930-х годов, руководитель коллектива); жилые дома - Госстраха на улица Малая Бронная (1926, совместно с В.Н. Владимировым) и Наркомфина на Новинском бульваре (1928-1930 годы, совместно с И.Ф. Милинисом) в Москве; Дом правительства в Алма-Ате (1928-1931 годы, совместно с Милинисом; ныне здание университета), санаторий Наркомтяжпрома (имени Г.К. Орджоникидзе) в Кисловодске (1935-1938 годы, руководитель коллектива). Автор книг «Ритм в архитектуре» (1923), «Стиль и эпоха» (1924), «Жилище» (1934).