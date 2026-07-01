ГИНЗБУРГ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА
ГИНЗБУРГ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА - российский литературовед, писательница.
Окончила Институт истории искусств в Ленинграде (1926). Первые работы отмечены влиянием формальной школы: статьи о П.А. Вяземском (1926), В.Г. Бенедиктове (1927), Д.В. Веневитинове (1929) и др. Автор книг о М.Ю. Лермонтове (1940), А.И. Герцене (1957), а также теоретических монографий: «О лирике» (1964, 2-е расширенное издание - 1974), охватывающей историю русской поэзии от начала XIX до начала XX веков; «О психологической прозе» (1971; 2-е дополненное издание - 1977), где на материале эпистолярной, мемуарной и художественной прозы исследуется проблема отображения в литературе внутреннего мира человека; «О литературном герое» (1979), в центре которой - специфика художественного вымысла, анализ принципов изображения человека в русской и зарубежной литературе XVIII-XX веков.
Среди других произведений - роман «Агентство Пинкертона» (1932), философская эссеистика, мемуарная и автобиографическая проза.
Государственная премия СССР (1988).