ГИНЗБУРГ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА

ГИНЗБУРГ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА - российский литературовед , писательница.

Окон­чи­ла Институт ис­то­рии ис­кусств в Ле­нин­граде (1926). Пер­вые ра­бо­ты от­ме­че­ны влия­ни­ем фор­маль­ной шко­лы: ста­тьи о П.А. Вя­зем­ском (1926), В.Г. Бе­не­дик­то­ве (1927), Д.В. Ве­не­ви­ти­но­ве (1929) и др. Ав­тор книг о М.Ю. Лер­мон­то­ве (1940), А.И. Гер­це­не (1957), а так­же тео­ре­тических мо­но­гра­фий: «О ли­ри­ке» (1964, 2-е рас­ширенное издание - 1974), ох­ва­тываю­щей ис­то­рию русской по­эзии от начала XIX до начала XX веков; «О пси­хо­ло­ги­че­ской про­зе» (1971; 2-е дополненное издание - 1977), где на ма­те­риа­ле эпи­сто­ляр­ной, ме­му­ар­ной и ху­дожественной про­зы ис­сле­ду­ет­ся про­бле­ма ото­бра­же­ния в литературе внутреннего ми­ра че­ло­ве­ка; «О ли­те­ра­тур­ном ге­рое» (1979), в цен­тре ко­то­рой - спе­ци­фи­ка ху­дожественного вы­мыс­ла, ана­лиз прин­ци­пов изо­бра­же­ния че­ло­ве­ка в русской и за­ру­беж­ной литературе XVIII-XX веков.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - роман «Агент­ст­во Пин­кер­то­на» (1932), фи­лософская эс­сеи­сти­ка, ме­му­ар­ная и ав­то­био­гра­фическая про­за.

Государственная премия СССР (1988).