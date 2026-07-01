ГИНЗБУРГ ЛЕО МОРИЦЕВИЧ
ГИНЗБУРГ ЛЕО МОРИЦЕВИЧ - российский дирижёр, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1966).
В 1928 году окончил Московскую консерваторию (учился в классах К.С. Сараджева и Н.С. Голованова). В 1929-1931 годах стажировался в Берлине у О. Клемперера и Г. Шерхена. С 1924 года выступал как дирижёр, под его руководством состоялись премьеры многих произведений российских композиторов - А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, Н.Я. Мясковского (в т. ч. симфоний № 13 и 15). В 1940-1941 годах дирижёр Государственного симфонического оркестра СССР, в 1945-1958 годах главный дирижёр Азербайджанской филармонии, в 1950-1954 годах одновременно возглавлял Московский областной оркестр. В 1930-1943 и 1948-1978 годах преподавал в Московской консерватории (профессор с 1939 года, в 1940-1943 и 1956-1961 годах заведующий кафедрой симфонического дирижирования). Среди учеников: И.Б. Гусман, В.Б. Дударова, В.М. Есипов, К.К. Иванов, Д.Г. Китаенко, П.Л. Коган, А.Н. Лазарев, А.А. Левин, Ф.Ш. Мансуров, В.И. Федосеев.