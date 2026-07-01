ГИНЗБУРГ ЛЕО МОРИЦЕВИЧ

ГИНЗБУРГ ЛЕО МОРИЦЕВИЧ - российский дирижёр, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1966).

В 1928 году окон­чил Московскую консерваторию (учил­ся в клас­сах К.С. Са­рад­же­ва и Н.С. Го­ло­ва­но­ва). В 1929-1931 годах ста­жи­ро­вал­ся в Бер­ли­не у О. Клем­пе­ре­ра и Г. Шер­хе­на. С 1924 года вы­сту­пал как ди­ри­жёр, под его ру­ко­во­дством со­стоя­лись пре­мье­ры многих про­из­ве­де­ний российских ком­по­зи­то­ров - А.И. Ха­ча­ту­ря­на , Д.Б. Ка­ба­лев­ско­го, Н.Я. Мяс­ков­ско­го (в т. ч. сим­фо­ний № 13 и 15). В 1940-1941 годах ди­ри­жёр Государственного сим­фо­нического ор­ке­ст­ра СССР, в 1945-1958 годах главный ди­ри­жёр Азербайджанской фи­лар­мо­нии, в 1950-1954 годах од­но­вре­мен­но воз­глав­лял Московский об­ла­ст­ной ор­кестр. В 1930-1943 и 1948-1978 годах пре­по­да­вал в Московской консерватории (профессор с 1939 года, в 1940-1943 и 1956-1961 годах заведующий ка­фед­рой сим­фо­нического ди­ри­жи­ро­ва­ния). Сре­ди уче­ни­ков: И.Б. Гус­ман, В.Б. Ду­да­ро­ва , В.М. Еси­пов, К.К. Ива­нов, Д.Г. Ки­та­ен­ко, П.Л. Ко­ган, А.Н. Ла­за­рев, А.А. Ле­вин, Ф.Ш. Ман­су­ров, В.И. Фе­до­се­ев.